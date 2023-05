Barrichello dedica vitória na Stock Car para filho que ficou fora da etapa: ‘É para você, Dudu’

Rubens Barrichello não escondeu a emoção depois de vencer a corrida 2 da Stock Car em Tarumã, neste domingo, 21. Ainda antes de subir ao pódio, o piloto da Full Time comemorou com a torcida, que gritava repetidamente “Rubinho”, e chorou ao dedicar a vitória para o filho e colega de equipe. Dudu Barrichello ficou fora da etapa depois de uma batida na sexta-feira.

“É para você, Dudu. Estamos juntos”, celebrou Rubinho.

A vitória mostra que o atual campeão vem novamente para a disputa do título. Até então, em duas etapas, Rubinho não tinha vencido.

A expectativa para Tarumã, depois dos treinos, não era das melhores. No sábado, Rubinho ficou apenas em 22º na classificatória. Já na primeira corrida, a estratégia foi poupar os pneus, que eram facilmente castigados pela pista mais abrasiva do circuito gaúcho. Isso impediu grandes escaladas, e Rubinho largou somente em 20º para a segunda prova.

Na segunda parte da etapa, porém, valeu a experiência. Com muitos pilotos indo para o “tudo ou nada” em busca de pontos, quem deixou de acelerar na primeira prova pisou fundo. Nessa disputa, Rubinho teve vantagem. Ele escalou de 20º para primeiro, deixando o César Ramos (Ipiranga Racing) para trás. Na conquista, Barrichello também ultrapassou o susto da batida de Dudu na sexta-feira e a frustração de sábado.

“Nós não tínhamios ritmo nesta etapa. Tivemos que inventar uma estratégia e funcionou”, comemorou Rubinho ao final da prova.

Thiago Camilo levou, além da pole, a corrida 1, volta mais rápida e Man of The Race em Tarumã Foto: Duda Bairros/Stock Car

SOBERANO

Com exceção da prova vencida por Barrichello, o nome de Tarumã neste final de semana foi Thiago Camilo. O piloto da Ipiranga Racing dominou a classificatória de sábado, liderando o Q2 e fazendo a pole.

Na corrida 1, manteve o domínio, brigando na frente com Felipe Fraga (Blau Motorsport). Melhor para Camilo, que chegou a 39 vitórias na Stock Car. Ele é o piloto com mais conquistas em atividade. A prateleira de Camilo vai pesar ainda mais, já que também foram conquistados os trófeus de volta mais rápida e Man of The Race.

“Fico feliz demais. A prova 1 pode ter parecido tranquila, mas eu estava disputando com o Fraga o tempo todo. Estava preocupado em andar rápido e conservar os pneus para a segunda corrida. E ainda foi possível o quinto lugar na sequência”, analisou o atual líder do campeonato.

Thiago Camilo tem 99 pontos. Atrás dele, vem Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com 97. O terceiro colocado é Rubinho, com 79.

PONTOS EM CASA

Também da Ipiranga Racing, César Ramos tinha expectativa de pontuar bem em Tarumã. E conseguiu. Mesmo que a vitória no autódromo que fica 56km da sua cidade natal tenha escapado com a ultrapassagem de Rubinho, o piloto gaúcho saiu de 10º para o quarto lugar na primeira prova.

“Não esperava largar em 10º, porque vinha bem nos treinos. Mas foi incrível o desempenho de todos da equipe. Faltou pouco e saímos daqui cheio de pontos”, avaliou.

A Stock Car volta com a etapa 4 em Cascavel (PR) em 18 de junho.