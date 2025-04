Gabriel Bortoleto tentou, mas não conseguiu evitar a eliminação no Q1 da classificação para o GP do Bahrein de Fórmula 1. Pilotando um carro “imprevisível” e tentando guardar os pneus no circuito abrasivo de Sakhir, o brasileiro largará da 18ª posição na corrida deste domingo, 13. Para ele, apesar de querer um resultado melhor, não foi nada muito diferente do esperado.

Nenhum dos carros da Sauber conseguiu avançar ao Q3 e à disputa da pole position. Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Gabriel, disputou o Q2 e cravou o 13º lugar no grid de largada, mas caiu para 16º após ter sua volta deletada por exceder os limites de pista. Eles adotaram estratégias diferentes durante o quali: o piloto de 21 anos preferiu economizar os pneus, enquanto o veterano alemão optou por forçar um pouco mais no Q1.

Gabriel Bortoleto larga do fundo do grid no GP do Bahrein de Fórmula 1, começando da 18ª posição. Foto: Darko Bandic/AP

PUBLICIDADE Falando à Band após o treino classificatório, Bortoleto explicou o porquê de não dar mais voltas com compostos novos. “A gente optou por usar dois sets. Depois do TL2 de ontem, tínhamos um bom ritmo e estávamos bem”, pontuou, não creditando unicamente esse fator ao resultado. “Não me impressiona, o carro é muito imprevisível e muda muito de uma temperatura para outra”. O GP do Bahrein é conhecido por registrar temperaturas diferentes ao longo do final de semana, já que algumas sessões de treino são disputadas durante o dia e o quali, à noite. Isso causou as mudanças de comportamento não somente da Sauber do brasileiro como de outros carros no grid.

Publicidade

Companheiro de equipe do brasileiro, Nico Hulkenberg avançou ao Q2 e sai do 13º lugar em Sakhir. Foto: Andrej Isakovic/AFP

Hulkenberg, por sua vez, calçou um novo set de pneus macios em sua última volta, tática que Bortoleto preferiu não arriscar pensando em um avanço. “Eu esperava chegar no Q2 de pneus novos, era a expectativa. Como ele (Nico) não conseguiu colocar o segundo set de manhã porque o carro dele quebrou, conseguiu encaixar uma volta boa. Faz parte”, concluiu.

A pole position do GP do Bahrein ficou com o australiano Oscar Piastri, da McLaren, que dividirá a primeira fila com Charles Leclerc, da Ferrari. O líder do campeonato, Lando Norris, ficou apenas com o sexto lugar, enquanto o atual campeão, Max Verstappen, começa da sétima posição.

A corrida está marcada para o meio-dia no horário de Brasília, com transmissão da Band na TV aberta e da F1TV no streaming. Confira o grid de largada completo.