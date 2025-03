Gabriel Bortoleto terminou no muro sua corrida de estreia na Fórmula 1. Neste domingo (16), o brasileiro perdeu o controle de sua Sauber ao final da sua volta 45 do GP da Austrália e foi obrigado a abandonar a prova. Além disso, sofrera com uma punição de 5 segundos aplicada pela direção de prova por ter sido liberado dos boxes de maneira perigosa contra Liam Lawson.

PUBLICIDADE Ao longo de toda sua jornada em Melbourne na corrida, teve de conviver com um problema nos freios. Em entrevista à Band ao final da prova, Gabriel evitou colocar a equipe em apuros por conta da questão. “Não sabemos ainda direito, vamos analisar tudo, mas a gente não tem certeza de nada”. Bortoleto explicou também o momento da batida que o tirou da corrida e acredita que o incidente passou muito por um erro dele.

Bortoleto fala em corrida ‘complicada’ na Austrália e lamenta acidente: ‘Forcei demais’ Foto: Paul Crock/AFP

“Infelizmente, tentando tirar a distância do carro da frente, sabia que alguns estavam de slick, começava a chover mais, quis recuperar o tempo perdido para tentar chegar um pouco mais perto e forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dava para continuar na corrida, destruiu a asa da frente”.

Ainda assim, o brasileiro viu bons momentos em sua estreia como piloto de F1. “A corrida estava muito complicada, acho que até o momento em que eu bati, estava sendo muito boa. Tive alguns infortúnios, acabei levando uma punição que nos colocou atrás no safety-car. Perdi muito tempo naquilo, não consegui recuperar a volta inteira, só tive uma volta para recuperar tudo”.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 21 e 23 de março, direto de Xangai, com o GP da China.