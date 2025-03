Bortoleto: ‘Não vejo a hora de bater roda com Hamilton, Alonso e Verstappen na F1’

Aos 20 anos, Gabriel Bortoleto vai dar os primeiros passos de um sonho. Depois de longas sete temporadas sem um piloto brasileiro no grid titular da Fórmula 1 - o último foi Felipe Massa -, o paulista vai representar o País a bordo da Sauber. Neste fim de semana, ele faz sua estreia na categoria máxima do automobilismo mundial e vai batalhar por posições com nomes importantes que o fizeram se apaixonar pela velocidade.

“A primeira vez que lembro de acompanhar a Fórmula 1 foi em 2010, 2011... Se não me engano, o Massa ainda estava na Ferrari. Lembro bem de estar deitado no sofá com meu pai e ver o Massa saindo de uma curva extremamente rápido e meu pai falar: ‘Olha, filho, esse é o Felipe Massa, piloto brasileiro. Eu já gostava de corrida. Mas o momento que comecei de fato a seguir a categoria foi naquela sequência de títulos do Vettel, um ou dois anos mais tarde. No começo, o Vettel foi minha inspiração”, contou Bortoleto em entrevista exclusiva ao Estadão.

Vettel não está mais na Fórmula 1, mas outros experientes pilotos continuam em atividade. Fernando Alonso, de 43 anos, é um dos mentores de Bortoleto, ajudou na construção da carreira do brasileiro e ainda sonha com um tricampeonato. Lewis Hamilton, de 40, trocou a Mercedes pela Ferrari para se tornar o piloto com mais títulos de todos os tempos. O próprio companheiro de Bortoleto, Nico Hülkenberg, é um dos representantes dessa “velha geração”. O alemão tem 37 anos e começou na F-1 em 2010.

É incrível pensar em dividir pista com os caras que acompanhei desde pequeno e me inspirei para crescer no esporte: Hamilton, Alonso, Max... Não vejo a hora de bater roda, ter boas disputas e batalhas e poder me divertir. Gabriel Bortoleto, ao Estadão

Especialmente diante do sucesso da série da Netflix Drive to Survive, os hábitos de consumo da Fórmula 1 se modificaram, com maior presença e repercussão nas redes sociais e acompanhamento de perto da vida dos pilotos. Conhecedores da potencialidade dessas mídias, os pilotos trabalham fortemente na construção de suas imagens, com equipes que trabalham na organização de seus perfis no Instagram, X e TikTok. Bortoleto também tem um time que gere suas páginas. O brasileiro relata que não costuma se ater aos comentários que fazem em suas publicações para evitar se deparar com mensagens desagradáveis que possam abalá-lo de alguma forma. Ele diz que é necessário distinguir as críticas embasadas daquelas sem razão para se abastecer de opiniões de quem realmente conhece do esporte.

"Não fico abrindo comentários das últimas fotos para ver quantos comentários positivos ou negativos eu recebi. Sei que os fãs brasileiros estão ali para me apoiar. Aqueles que criticam sem um motivo não entendem do esporte. Se você começa a ter haters e fãs é porque você alcançou um nível muito alto. Agora na Fórmula 1 sei que haverá pessoas criticando e outras elogiando, mas faz parte do mundo do esporte. É importante o atleta ter boa cabeça para lidar com tudo isso. É o mais importante no fim do dia. Se um dia eu puder trazer o caneco para o Brasil vou ficar muito feliz e tenho certeza que só haverá comentários positivos", afirma.

