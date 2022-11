Brasil é celebrado em seus 50 anos na Fórmula 1 com elogios a Interlagos e números históricos

Publicidade

A capital paulista recebe neste domingo, às 15h, a sua 50ª edição de um Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. No Autódromo de Interlagos, a expectativa é de uma corrida movimentada, com muitas ultrapassagens. O tempo imprevisível também promete agitar os ânimos e tem grandes chances de interferir diretamente na luta pela vitória.

O Autódromo de Interlagos voltou a ser casa da corrida brasileira em 1990, após grande reforma, com alteração do traçado, que foi encurtado para atender os novos padrões da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). O desenho do circuito caiu no gosto dos pilotos de diferentes gerações.

Bicampeão mundial, o holandês Max Verstappen é um dos entusiastas da prova em Interlagos. “Honestamente é uma pista incrível. Toda a atmosfera, a história, o público que adora a Fórmula 1, há muita paixão. Por isso, eu acho que todos nós adoramos vir aqui.”

A opinião de Verstappen é compartilhada pelo ferrarista Charles Leclerc, que associa Interlagos diretamente à sua infância. “Eu gosto muito de Interlagos. É a pista que eu sempre escolhia quando eu era mais novo e jogava PlayStation. O que mais gosto são as curvas. É muito legal de pilotar, você percebe a pressão aerodinâmica.”

O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, que abriu o fim de semana surpreendendo a todos com a conquista inédita da pole position para a corrida sprint, elogia a torcida brasileira e a história que o Grande Prêmio carrega consigo. “Lembro-me de assistir a tantas corridas quando criança nesta pista. E claro, toda a história com Ayrton Senna também. É um lugar especial. A pista também é ótima para dirigir, causa uma espécie de sensação de pista de kart. Sempre adoro vir aqui.”

Interlagos recebeu 40 Grandes Prêmios, enquanto Jacarepaguá, no Rio, outros 10. Neste percurso, sobram importantes números associados a marcas históricas, tal qual Ferrari e McLaren, além de grandes pilotos, como Alain Prost, Michael Schumacher e José Carlos Pace, ganhador da prova de 1975 no Autódromo que hoje carrega seu nome.