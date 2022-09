Brasileiro Felipe Drugovich conquista título antecipado da Fórmula 2

O paranaense Felipe Drugovich é campeão da Fórmula 2. Em corrida sprint pelo Grande Prêmio da Itália, o brasileiro leva o título da categoria pela primeira vez em 22 anos. Seu único adversário no caminho do título Théo Pourchaire terminou o prova em AAº, que não foi suficiente para seguir na disputa do título. O Brasil não leva o troféu da categoria desde 2000, com Bruno Junqueira.

A corrida começou com Drugovich largando em 12º, devido a punição por desrespeitar bandeira amarela durante a classificação. Pourchaire começou com a 14ª posição, já dando vantagem ao líder da Fórmula 2. Já na primeira volta, o brasileiro foi jogado para fora da pista e teve suspensão do carro quebrada. Desse modo, o piloto precisou abandonar a disputar e só lhe restou secar o rival.

Com Drugovich fora da prova em Monza, Pourchaire precisava terminar em 5º ou fazer a melhor volta da corrida, mas não conseguiu o resultado. O título de Felipe Drugovich na categoria tem pode aumentar ainda mais a expectativa de fãs para vê-lo no grid da Fórmula 1 na próxima temporada. A imprensa europeia repercurte a possibilidade do brasileiro ficar com uma vaga na Alpine, no lugar de Fernando Alonso, ou na AlphaTauri.

Felipe Drugovich é jogado para fora da pista na primeira volta do GP da Itália. Foto: @FIA_F2