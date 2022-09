Brasileiro Matheus Morgatto conquista o campeonato mundial de kart na Itália

Matheus Morgatto sagrou-se campeão mundial de kart, no último fim de semana, em Sarno, na Itália, ao vencer a classe OK, principal categoria da modalidade. O finlandês Tuukka Taponen, campeão em 2021, foi o segundo colocado, enquanto o sueco Oscar Pedersen completou o pódio em terceiro.

“Quero agradecer a todos que torceram por mim. Sempre sonhei com isso e agora consegui conquistar. Estou muito feliz. Fui veloz a semana toda e, na final, repeti o desempenho”, afirmou Morgatto, paulista, de 18 anos. Ele correu pela equipe espanhola DPK Racing, que tem apoio de Fernando Alonso, dono de dois títulos na Fórmula 1.

Matheus Morgatto sobre no lugar mais alto do pódio na Itália

A conquista mundial de Morgatto é a quarta do Brasil no kart. Ele repetiu o feito do carioca Guga Ribas, em 1986, e dos paulistas Gastão Fráguas, em 1995, e Ruben Carrapatoso, em 1998.

Na prova, disputada em 20 voltas, neste domingo, Morgatto largou na primeira posição e conseguiu manter vantagem sobre seus adversários todo o tempo, até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.