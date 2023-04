Bruno Baptista faz a pole na primeira etapa da Stock Car 2023 em Goiânia

O primeiro grid de largada da Stock Car 2023 está definido. Bruno Baptista, da RCM, fez a pole position no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, e larga na ponta para a primeira etapa da modalidade no ano, no domingo, 2, às 11h40.

Desde os treinos, a atenção já era voltada aos novos pneus - a Stock Car mudou da Pirelli para a sul-coreana Hankook. Além disso, os carros têm uma nova asa traseira. Com as mudanças, os pilotos foram cautelosos sob o calor de Goiânia neste sábado e fizeram voltas equilibradas do Q1 ao Q3. Gabriel Casagrande ficou fora da disputa pela pole por apenas 3 milésimos de segundo

Baptista fez a pole com volta de 1m27s790. No Q3, ele foi seguido por Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Cesar Ramos, Daniel Serra e Gaetano di Mauro. O atual campeão, Rubens Barrichello, não passou pelo Q1 e vai largar da 22ª posição.

Bruno Baptista fará primeira pole da Stock Car na temporada. Foto: Duda Bairros

É a terceira pole de Baptista na Stock Car. Ele avalia que as novidades ainda serão desafiadoras para a corrida. “É fruto da pré-temporada. É um desafio quando se tem uma mudança técnica, ainda mais em pneu. Conseguimos um set-up perfeito para a classificação. Não sabemos como será o consumo de pneus para a corrida. vai ser o desafio para amanhã”, projeta.

Uma adversidade marca a mudança dos pneus. Além da mudança técnica, pelo tempo de frenagem ser diferente, o número é limitado. Uma fábrica da Hankook sofreu um incêndio em 12 de março, o que afetou o segundo lote de pneus que seria enviado para a Stock Car. Os que foram utilizados na classificatória deste sábado vão seguir também nas corridas de domingo.

Matías Rossi, da Full Time, atribuiu às mudanças o equilíbrio da classificação. “Quem interpretou mais rápido funcionou melhor. Amanhã é brigar para estar entre os 10 primeiros”, disse o piloto que brigou por título ano passado.

Programação

Na sexta-feira (31), serão dois treinos livres. No sábado (1), define-se a classificação para o grid, às 13h. No domingo (2), a primeira prova tem largada às 11h40 e a segunda, às 12h20. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.

Veja o grid de largada para a primeira etapa da Stock Car 2023

1º: Bruno Baptista (RCM Motosport)

2º: Ricardo Maurício (RC Eurofarma)

3º: Ricardo Zonta (RCM Motosport)

4º: César Ramos (Ipiranga Racing)

5º: Daniel Serra (RC Eurofarma)

6º: Gaetano di Mauro (Hot Car)

7º: Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

8º: Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

9º: Nelson Piquet Jr. (Crown Racing)

10º: Felipe Fraga (Blau Motorsport)

11º: Matías Rossi (Full Time Sports)

12º: Felipe Baptista (KTF Racing)

13º: Rafael Suzuki (Pole Motorsport)

14º: Rodrigo Baptista (KTF Sports)

15º: Julio Campos (Lubrax Podium TMG)

16º: Sergio Jimenez (Scuderia CJ)

17º: Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

18º: Allam Khodair (Blau Motorsport)

19º: Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

20º: Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

21º: Guilherme Salas (KTF Racing)

22º: Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time)

23º: Átila Abreu (Pole Motorsport)

24º: Eduardo Barrichello (Mobil Ale Full Time)

25º: Tony Kanaan (Texaco Racing)

26º: Gianluca Petecof (Full Time Sports)

27º: Cacá Bueno (KTF Sports)

28º: Enzo Elias (Crown Racing)

29º: Felipe Massa (Lubrax Podium)

30º: Lucas Kohl (Hot Car)

31º: Raphael Teixeira (Scuderia CJ)