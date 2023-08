Cacá Bueno termina prova da Stock Car com apenas 3 rodas após acidente; veja vídeo

Apesar das belas disputas dos vencedores César Ramos (Ipiranga Racing) e Átila Abreu (Pole Motorsport), o que mais marcou o domingo de rodada dupla da sétima etapa da Stock Car em Goiânia foi o acidente que encerrou a segunda corrida. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) chocou-se com Nelson Piquet Jr. (Crown Racing) e Cacá Bueno (KTF Sports), o que obrigou a comissão da prova a encerrar a disputa precocemente.

A batida aconteceu quando faltavam cinco minutos para acabar a etapa. Átila Abreu, que venceu a corrida 2, estava na ponta. Mais no meio do pelotão, Gabriel Casagrande tentava avançar e buscava sair de Goiânia com ainda mais pontos, já que o líder Thiago Camilo (Ipiranga Racing) não pontou no final de semana. A sede na disputa, porém, causou uma batida. Casagrande vinha em uma das retas, quando tentou fechar a passagem de Nelsinho, que não segurou e bateu no piloto paranense.

Casagrande, então, rodou, chocou-se contra o muro e deu uma nova volta na pista, batendo no carro de Cacá Bueno, que vinha com o push acionado, sem conseguir parar. Na batida, o pneu do piloto da KTF Sports voou e atingiu ainda Felipe Massa (Lubrax Podium) e Rodrigo Baptista, companheiro de equipe de Cacá. Logo após o acidente, a comssião da prova optou pela bandeira vermelha, encerrando a etapa. Casagrande ficou no carro até a equipe médica chegar. Ele foi removido e foi mancando até o carro médico, que o levou para avaliação. Contudo, não houve lesões graves.

Carro de Cacá Bueno terminou a prova com três rodas, em décimo, ainda pontuando. Foto: Reprodução

Ao final da prova, Nelson Piquet Jr. mencionou que se preocupava com a saúde de Casagrande, mas fez questão de indicar a culpa do acidente. “Claramente foi culpa dele, mas quero saber se está tudo bem”, disse em tom de desabafo. A disputa, porém, se deu em lance normal de corrida, em que Casagrande tentava fechar a passagem do adversário.

Gabriel Casagrande saiu com amparo e mancando do carro após acidente. Foto: Reprodução

Átila Abreu entra para a história e vence corrida 600 da Stock Car

A corrida 2 deste final de semana representa um marco para a maior modalidade do automobilismo brasileiro. Foi a prova de número 600, desde que a Stock Car foi fundada, em 1979. O vencedor foi Átila Abreu, que chegou a 18 vitórias na carreira e a primeira nesta temporada de 2023. “Estou muito feliz. É muito emocionante ganhar uma corrida centenária. Depois de um tempo brigando contra infortúnidos, furos de pneus, acidentes. Voltar a performar e ter a vitória é muito legal”, comemorou. Antes dele, Chico Serra, Xandy Negrão, Cacá Bueno, Thiago Camilo e Daniel Serra já haviam vencido corridas centenárias.

Apesar da vitória, Átila demonstrou solidariedade ao colega que sofreu o acidente. “Primeira coisa que eu fiz foi perguntar se o Casagrande estava bem. Não esperava que a corrida terminasse bem. Mas ele estando bem, a gente fica tranquilo”, comentou e avaliou: “Foi uma corrida que consegui me posicionar bem. Ia ser difícil brigar, mas consegui fazer uma boa parada e não me envolver no trânsito. Meu carro estava muito bom”.

“Rei da pista”, Rubens Barrichello também teve bom resultado. Apesar de um final de semana mediano, o atual campeão manteve a escrita e subiu ao pódio em Goiânia. Ele é o maior vencedor da Stock Car em atividade no Autódromo Ayrton Senna. São oito vitórias, duas delas na temporada passada, quando foi campeão. “Goiânia me dá praticamente tudo. Quando vi o Eduardo liderando a corrida 2, deu alegria. Deu dó de vê-lo parando. Já eu não tinha ritmo tão forte, então sair daqui com os pontos que tive, já dá para ficar feliz”, comentou o piloto.

A Stock Car volta com a oitava etapa em 17 de setembro, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).