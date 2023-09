Campeão da MotoGP é atropelado ao cair da moto na Catalunha e tem politraumatismo; veja o vídeo

A etapa da Catalunha de MotoGP deste domingo, dia 3, teve um acidente grave em seus momentos iniciais. Francesco Bagnaia, atual campeão e líder da temporada, foi ‘ejetado’ de sua moto ao perder tração e caiu no meio da pista em meio aos outros pilotos em alta velocidade. Ele também é conhecido como Peco. Antes de conseguir se levantar da queda, foi atropelado na perna por Brad Binder e se machucou gravemente, tendo que ser levado de ambulância a um hospital.

Não houve morte, mas Bagnaia sofreu politraumatismo. Ele foi atendido com consciência, diferentemente do que aconteceu semana passada em Cascavel, quando dois pilotos da Motovelocidade morreram em acidente parecido. Esse acidente não foi o único da prova na Catalunha.

A organização da MotoGP divulgou no fim do dia na Espanha atualização sobre o estado de saúde dos pilotos italianos Francesco Bagnaia e Enea Bastianini após a série de acidentes que aconteceu na largada da prova. Peco sofreu um politraumatismo severo, enquanto seu companheiro de Ducati fraturou a tíbia da perna esquerda e a mão esquerda. As informações foram confirmadas pelo doutor Ángel Charte, diretor médico da MotoGP.

“Peco está bem. Sofreu um politraumatismo grave porque uma moto passou por cima dele na região femoral e tibial. Fizemos radiografias dessa região e detectamos uma pequena lesão, que não sabemos se é atual ou antiga. Teremos de fazer uma tomografia computadorizada urgentemente e por isso o encaminhamos ao hospital geral”, disse o médico. “Em nível craniano, torácico e abdominal, ele está normal. Estava consciente e acordado. A imagem que vimos é de radiologia convencional, por isso é difícil ter certeza de que não há fraturas. É necessária uma tomografia computadorizada.”

Sobre o estado de Bastianini, o médico explicou que houve uma fratura no maléolo tibial da perna esquerda e uma fratura no metacarpo da mão esquerda. Charte informa que a fratura na tíbia pode necessitar de cirurgia, o que também será confirmado com uma tomografia. Os primeiros registros indicavam somente uma pequena lesão em Peco. Não se sabe se ele poderá participar do GP de San Marino ou mesmo se terá de se ausentar durante um tempo. Enea Bastianini, que também se envolveu em um incidente ao perder o controle da moto na primeira curva da corrida e derrubar quatro concorrentes, causando um “strike”, tem avaliação clínica menos severa.

Momento em que Francesco Bagnaia é atropelado na perna por Brad Binder. Foto: Reprodução/MotoGP

Na retomada da prova, os espanhóis Maverick Viñales e Aleix Espargaró tomaram a dianteira e brigaram até o fim pela liderança. Vice-líder do campeonato, Jorge Martin se manteve na briga pelo pódio, seguido por Miguel Oliveira. Aos poucos, Espargaró diminuiu a distância para Viñales, que chegou a abrir um segundo, para somente 0s5.

A três voltas do fim, eles dividiram espaço em uma acirrada disputa, que terminou com ultrapassagem de Aleix, conhecedor da pista. Após vencer também a corrida curta, Espargaró garantiu o máximo de pontos no fim de semana em sua terra natal, com Martin fechando o top 3 e Johann Zarco em quarto.

Miguel Oliveira foi mais um destaque da disputa e terminou na quinta posição. Alex Márquez, Fabio Quartararo, Jack Miller, Alex Fernandez e Fabio Giannantonio completaram o top 10.

Acidente assustou por recentes lembranças do Brasil

Os fãs brasileiros de motovelocidade que acompanhavam a corrida na Espanha ainda digeriam as mortes de Erico Veríssimo da Rocha e André Cardoso em 27 de agosto, durante a Moto1000GP, por isso, um susto grande com o novo acidente de Bagnaia e de forma parecida. Naquela ocasião, Cardoso caiu de sua moto e ficou de pé no meio da pista entre os pilotos que passavam por ele em alta velocidade. Érico não conseguiu desviar e o atropelou.

A prova parou e ambos foram socorridos antes de serem levados para o hospital de Cascavel, onde a corrida foi disputada. Érico morreu assim que chegou ao hospital e André veio a óbito horas mais tarde. A organização do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade cancelou as atividades que iriam ocorrer naquele dia no Paraná.