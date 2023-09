F-1: Carlos Sainz quebra hegemonia da Red Bull e vence GP de Cingapura para Ferrari; Verstappen é 5º

Carlos Sainz confirmou seu grande final de semana com vitória no GP de Cingapura de Fórmula 1 neste domingo, 17, ao dominar a corrida praticamente de ponta a ponta. O espanhol foi “gelado” e conseguiu terminar sem maiores sustos, apesar da pressão de McLaren e Mercedes nas últimas voltas. Lando Norris e Lewis Hamilton completam o pódio, o último graças à batida de George Russell nos momentos finais.

Fazendo uma corrida de recuperação, a Red Bull, pela primeira vez na temporada, não brigou pela primeira colocação. Max Verstappen ainda conseguiu terminar em quinto, já seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez foi o oitavo. Destaque também para Liam Lawson, que fechou em nono e colocou em cheque o retorno de Daniel Ricciardo, o qual substitui momentaneamente na AlphaTauri.

Carlos Sainz comemora vitória no GP de Cingapura, a primeira da Ferrari em 2023. Foto: Edgar Su/Reuters

Além de impedir que a Red Bull conquistasse antecipadamente o Mundial de Construtores, a Ferrari quebrou a hegemonia da equipe austríaca na temporada, que havia vencido todas as corridas até então.

A corrida

Apostando nos pneus macios, Charles Leclerc cumpriu à risca o planejamento da Ferrari. Ultrapassou Russell logo na largada e virou o escudeiro de Sainz. O monegasco, no entanto, ameaçou atacar seu companheiro de equipe, e acabou sendo advertido pela equipe, que pediu em várias oportunidades para que ele mantivesse uma diferença de três segundos do espanhol.

Já Hamilton, que tentou uma arrancada na primeira volta, saiu da pista e precisou devolver posições para o seu próprio companheiro de equipe e para Norris, evitando assim uma punição de cinco segundos. Após uma classificação ruim, Verstappen fez uso dos pneus duros e ganhou três posições nas seis primeiras voltas, no entanto, sofreu para ultrapassar Kevin Magnussen. Com isso, passou a administrar o desgaste dos compostos e acompanhar o “comboio” formado por Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Continua após a publicidade

Precisou Logan Sargeant acertar o muro para dar emoção à corrida e estragar a estratégia da Ferrari. Por causa da batida, o carro de segurança foi acionado e praticamente todos os pilotos foram para os boxes, com exceção de Verstappen, Pérez e Valtteri Bottas. O holandês chegou a ficar em segundo, mas foi facilmente ultrapassado por Russell e Norris. Quem levou a pior com tudo isso foi Leclerc, pois a escuderia italiana errou na troca de pneus do monegasco e ele caiu para o sétimo lugar.

Sainz largou na pole position e manteve a liderança durante toda a prova, seguido por seu companheiro de Ferrari Leclerc, que foi prejudicado por um erro da equipe. Foto: Edgar Su/Reuters

Sainz parecia ter a corrida na mão, mas a quebra de Esteban Ocon mudou um pouco o panorama. Como apenas o carro de segurança virtual foi acionado, somente a Mercedes chamou seus pilotos para os boxes. Com os pneus médios, Russell e Hamilton foram escalando posições e deixando Leclerc para trás.

Com as Mercedes coladas, Sainz diminuiu a velocidade e deu para Norris a chance de abrir a asa móvel, dificultando a vida de Russell, que não conseguiu ultrapassar o piloto da McLaren e acabou batendo no muro na última volta, definindo assim a vitória do espanhol.

Quem acabou se dando bem com a batida de Russell foi Hamilton, que conquistou um lugar no pódio, atrás de Norris e Sainz, que fez uma corrida muito inteligente para confirmar a sua segunda vitória na carreira.

Resultado do GP de Cingapura:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) Lando Norris (ING/McLaren), a 0s812 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1s269 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 21s177 Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 21s441 Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 38s441 Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 41s479 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 54s534 Liam Lawson (NZL/Alpha Tauri), a 1m05s918 Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1m12s116 Alexander Albon (TAI/Williams), a 1m13s417 Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 1m23s649 Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1m26s201 Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1m26s889 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1m27s603

Continua após a publicidade

Não terminaram a corrida:

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

Esteban Ocon (FRA/Alpine)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

George Russell (ING/Mercedes)

Não participou da corrida: