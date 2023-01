Carlos Sainz supera furo de pneu e conquista vitória na especial do Rally Dakar

Ao volante de um Audi e ao lado do compatriota Lucas Cruz, o piloto espanhol Carlos Sainz venceu a etapa especial do Rally Dakar, na Arábia Saudita, após 3h28min55 de prova e 367 quilômetros, com largada e chegada no Sea Camp. A dupla superou um furo no pneu logo no início da corrida para terminar na liderança.

“Tudo correu bem, exceto por um furo perto do início da especial, o que também significou que fui extremamente cauteloso no resto da etapa. A partir daí, não tivemos problemas e o carro funcionou como encanto. Veremos que abordagem iremos tomar amanhã”, disse Sainz, de 60 anos.

Sainz venceu uma etapa do Dakar pela 42ª vez na carreira. O espanhol é tricampeão do rali, tendo conquistado o título em 2010, 2018 e 2020.

Único brasileiro na prova nos carros, Lucas Moraes foi o 13º ao lado de Timo Gottschalk com um Toyota. “Nós fomos com a estratégia de tentar chegar ao final da especial, fomos bem conservadores. Mas tem bastante chão pela frente, vamos encarando um dia de cada vez”, afirmou.

“É visível que a Audi chegou aqui em um nível muito alto. Mas no Dakar não vale somente a velocidade pura. É uma corrida muito longa e cheia de dificuldades. Tem que ser constante o tempo todo, cometer menos erros, saber poupar melhor o carro do que os rivais. Ninguém vence sem essa receita”, acrescentou Lucas.

Carlos Sainz e Lucas Cruz durante etapa especial do Rally Dakar, na Arábia Saudita Foto: Hamad I Mohammed / Reuters

A Audi mostrou um desempenho positivo neste domingo. O sueco Mattias Ekström dominou boa parte da prova, mas não conseguiu suportar a pressão, acabou ultrapassado, além de sofrer uma punição.

Antes do término da corrida, Ekström também foi ultrapassado por Sébastian Loeb, que teve como companheiro de carro, Fabian Lurquin. O terceiro lugar acabou no “colo” da Toyota de Yazeed Al Rajhi e Dirk von Zitzewitz.

ACIDENTE

O inglês Sam Sunderland sofreu um sério acidente que, segundo boletins da organização, deve tirá-lo desta edição. O britânico é o atual campeão do Dakar na categoria das motos e estava listado entre os favoritos.

Ele foi levado de helicóptero para o Yanbu Hospital, na cidade de mesmo nome, a 300km de Jeddah. O piloto britânico está consciente e se movimenta normalmente, mas segundo a organizadora tem suspeita de fratura no ombro e ferimentos nas costas.

O Dakar continuará nesta segunda-feira em direção a Al Ulla. O percurso será de 590 quilômetros, enquanto a especial de 431 quilômetros.