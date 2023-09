Casagrande conta com azar de Daniel Serra e reassume a liderança do campeonato da Stock Car

A Stock Car tem um novo líder. Gabriel Casagrande reassumiu a ponta depois da oitava etapa, disputada neste fim de semana, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O piloto da A.Mattheis Vogel teve um domingo perfeito no circuito gaúcho. O calor de 34º graus não foi obstáculo para a performance do carro número 83, mesmo que Casagrande precisasse jogar água gelada dentro do macacão depois das provas e até mesmo enquanto concedia entrevistas.

“Não era o carro mais rápido. O Felipe (Fraga) estava mais rápido, mas tínhamos certa vantagem. E conseguimos fazer o que precisava, que era ganhar a primeira corrida e marcar muitos pontos na segunda. Muito feliz”, resumiu o piloto depois de erguer o troféu de Man Of The Race, entregue ao melhor piloto de cada etapa.

Além do ótimo desempenho, Casagrande contou com um revés do até então líder Daniel Serra. O piloto da Eurofarma vinha tímido nesta etapa. Na corrida 1, Serra terminou em 10º colocado, o que lhe renderia o primeiro lugar na largada da segunda prova. O carro número 29, porém, entrou em modo de segurança ao fim da primeira corrida, baixou a temperatura e ficou sem bateria para uma nova partida. Nesse momento da disputa, a retomada da liderança por Casagrande foi confirmada.

Gabriel Casagrande tem final de semana perfeito no Velopark. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Fim de semana perfeito e foco até o término do campeonato

Na sexta-feira, Casagrande teve o melhor tempo dos treinos livres. Embora o grid conte com outros dois gaúchos (César Ramos e Lucas Khol), o paranaense sentia-se em casa. Depois de ter a melhor marca no primeiro treino, ele ostentou a camisa do Grêmio, que completou 120 anos no dia 15 de setembro. Já no sábado, o “paraúcho” (uma mistura de paranaense e gaúcho) voou e fez a pole, com belos desempenhos nas três etapas do classificatório, em especial no Q3, quando superou César Ramos.

A A.Mattheis Vogel teve trabalho desde a última etapa, em Goiânia. O carro de Casagrande ficou avariado depois de um incidente envolvendo também Nelson Piquet Jr., da Crown Racing, e Cacá Bueno, da KTF Sports. O piloto não se machucou, mas teve uma pancada nas pernas. Com retomada da liderança, o campeão de 2021 da Stock Car admite o conforto, mas nega que esteja tudo resolvido.

“É só uma posição mais confortável. Sabemos como é a Stock Car. Assim como aconteceram infelicidades com meus concorrentes, podem acontecer comigo no restante do campeonato. Tem muita coisa ainda. Estou na melhor posição, mas nada definido. Temos de ter um bom carro para chegar lá no fim com chances matemáticas. Se chegar assim, na última etapa a gente resolve”, projetou Casagrande.

Atrás dele, no campeonato, está o atual campeão, Rubens Barrichello. Rubinho levou a Mobil Full Time ao pódio neste domingo com o terceiro lugar na corrida 2. Em terceiro, Ricardo Zonta, da RCM, também vem forte, com duas vitórias na temporada. Serra e Thiago Camilo são quarto e quinto. Ambos já estiveram em posições melhores, mas ainda estão na briga pelo título. A Stock Car retorna em 8 de outubro, na etapa de Buenos Aires, na Argentina.

Top-10 do campeonato