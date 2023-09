Casagrande domina prova e vence corrida 1 da Stock Car no Velopark

Gabriel Casagrande dominou a primeira prova da oitava etapa da Stock Car. O piloto da A.Matteis Vogel manteve o domínio no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), neste domingo, dia 17. Foi a oitava vitória na carreira do piloto, e a segunda neste ano. Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Gianluca Petecof (Full Time) fecharam o pódio. Na matemática, Casagrande pode assumir a liderança do campeonato, já que finalizou a frente do até então líder Daniel Serra (Eurofarma).

Casagrande fez boa largada ganhando distância de César Ramos (Ipiranga Racing). No meio do pelotão, boas disputas deram o tom do começo da corrida. Dudu Barrichello ganhou posições em cima do pai, Rubinho. Bruno Baptista (RCM) e Denis Navarro (Cavaleiro Sports) praticamente abortaram a corrida 1. O piloto da RCM relatou ter dito um toque com Gianluca Petecof. Denis até retornou, mas nas últimas posições. Gaetano Di Mauro (Hot Car) teve punição por um choque com Júlio Campos (Lubrax Podium), com um drive through (ida obrigatória ao box).

César Ramos foi obrigado a abandonar a prova precocemente. Ele vinha na segunda posição quando um dos pneus dianteiros do seu carro estourou. Casagrande conseguiu, então, ainda mais vantagem. O piloto da A.Mattheis Vogel aproveitou logo no começo da abertura dos boxes, foi o primeiro a parar e voltou à pista para defender a liderança. Neste ponto, Casagrande bateu 220,9 km/h, a velocidade máxima da corrida até então e superada por ele mesmo, quando acelerou em 221,8 km/h.

Gabriel Casagrande larga em primeiro, faz boa estratégia no box e vence a corrida 1 no Velopark. Foto: Marcelo Machado De Melo (Stock Car)]

Os pilotos da Eurofarma, Daniel Serra e Ricardo Maurício, conseguiram ganhar posições em busca de pontuação. Líder do campeonato, Serra teve uma etapa tímida até a corrida. Ele saiu em 13º, mas conseguiu escalar no pelotão. Entretanto, terminou a prova na metade da classificação. Já Ricardinho precisou superar um acidente e ter o carro reconstruído para conseguir participar do classificatório. Ele largou em 12º e fez bons avanços na corrida 1.

Faltando 10 minutos para a última volta, o top-3 era quase de Fórmula 1. Apenas Felipe Massa (Lubrax Podium), Nelsinho Piquet (Crown Racing) e Rubens Barrichello (Mobil Full Time) não haviam parado e seguiam na frente. Logo antes da janela de boxes encerrar, o trio parou. Casagrande, então, retomou a frente, perseguido por Felipe Fraga (Blau Motorsport). Mais atrás, Gianluca Petecof protagonizou boa briga com Guilherme Salas (KTF Racing) pelo terceiro lugar. Melhor para o jovem piloto, que demonstrou, mais uma vez, porque carrega tanto potencial no automobilismo.

Fraga não conseguiu manter a perseguição a Casagrande e tirou o pé para defender-se no segundo lugar. O vencedor ainda teve três segundos de vantagem na útlima volta, que concluiu tranquilo já mirando a segunda prova. A corrida 2 vai contar com todos os carros, a exceção de Daniel Serra, que finalizou a corrida, mas teve problemas no carro e não pôde retornar.

Classificação da corrida 1