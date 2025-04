F1: chefe da Red Bull desmente consultor: ‘Newey nunca participou da escolha de pilotos’

Chefe da Red Bull, Christian Horner desmentiu publicamente Helmut Marko, consultor da marca de bebidas energéticas, que disse recentemente que Adrian Newey, antigo responsável pela parte técnica em Milton Keynes, se mostrou contra a promoção de Yuki Tsunoda. Em entrevista à rede de televisão britânica Sky Sports, Horner falou que Newey nunca esteve envolvido com decisões sobre pilotos.

PUBLICIDADE Durante esta semana, Marko declarou ao jornal austríaco Kleine Zeitung que Newey deixou de ter bons olhos para Tsunoda na Red Bull depois do GP de Inglaterra de 2022. Na ocasião, o japonês tocou em Pierre Gasly, seu então companheiro na AlphaTauri, que obrigou o francês a abandonar e fez o #22 a se arrastar na pista, terminando em último entre os carros que completaram a prova. Como se não bastasse um fim de prova melancólico na atual Racing Bulls, a rebarba do acidente danificou o carro de Max Verstappen, que terminou em sétimo. Isso causou fúria na Red Bull — e, de acordo com a versão de Marko, principalmente em Adrian Newey.

Horner tratou de desmentir o outro dirigente da Red Bull, negando qualquer influência do lendário projetista na escolha dos pilotos do time. “Não, Adrian nunca esteve envolvido nas decisões sobre pilotos", disse Foto: Shuji Kajiyama/AP

“Por muito tempo, Tsunoda teve a imagem de um piloto inconstante, propenso a erros bobos. Em Silverstone 2022, por exemplo, ele se envolveu em um acidente com Pierre Gasly. O impacto causou danos ao Red Bull de Max Verstappen, que perdeu a chance de vencer. Newey ficou furioso. Desde então, ele nunca quis Tsunoda na equipe”, revelou Marko.

Publicidade

Porém, Horner tratou de desmentir o outro dirigente da Red Bull, negando qualquer influência do lendário projetista na escolha dos pilotos do time. “Não, Adrian nunca esteve envolvido nas decisões sobre pilotos. Tenho certeza disso. Pelos comentários que ouvi, Helmut disse apenas sobre o acidente em Silverstone-2022. Não tivemos nenhuma intromissão de Newey na escolha deste ano”, falou o chefe da Red Bull. A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025.