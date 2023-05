Como um acidente em 1968 gerou construção do ‘berço’ da Stock Car em Tarumã

A Stock Car está de volta ao lar. Foi no Autódromo de Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul, que a modalidade teve a primeira corrida, em 1979. Desde 2017, porém, o local estava fora da principal categoria do automobilismo brasileiro por questões de segurança. A terceira etapa da temporada 2023 acontece neste domingo.

O mesmo motivo que afastou o autódromo foi o que havia motivado a sua construção. Em 1968, um acidente no circuito nas 12 Horas de Porto Alegre vitimou três espectadores da prova. À época, o governo estadual proibiu corridas nas ruas da cidade. O Autódromo Internacional de Tarumã veio como a solução e foi inaugurado em 1970. Nove anos depois, a Stock Car nasceu no mesmo local.

Em 2018, porém, a Vicar, promotora da modalidade, anunciou que Viamão ficaria de fora da temporada. O autódromo não cumpria com as modificações de segurança exigidas pela Comissão Nacional de Circuitos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Os problemas eram a área de escape e a necessidade de uma proteção maior entre as curvas 8 e 9, sequência de alta velocidade da pista. A curva 1 – uma das mais rápidas dos autódromos brasileiros – também preocupava.

Primeira prova da Stock Car, em 1979, no Autódromo de Tarumã Foto: Paulo Dias Nunes/Arquivo Pessoal

MODERNA, MAS A MESMA

As obras nivelaram todas as curvas – algumas ganhando espaço –, além da adequação das barreiras de proteção e reconstrução de algumas zebras. Depois da prova deste final de semana serão feitas novas mudanças a partir de um relatório que compara o estado atual e a análise pós-corrida, com o que precisa ser modificado em termos de segurança. Ainda assim, o circuito mantém os 3.039 metros originais, com nove curvas de alta, média e baixa velocidades.

HISTÓRICO

A primeira corrida da história da Stock Car, em Tarumã, foi disputada em 22 de abril de 1979. O piloto Affonso Giaffone Junior foi o vencedor inaugural. Já a última etapa do circuito ocorreu em 22 de outubro de 2017 com vitórias de Daniel Serra e do atual líder do campeonato, Ricardo Maurício.

Entre as datas, o Tarumã recebeu 35 corridas da Stock Car. O maior vencedor da pista é Ingo Hoffmann, com oito vitórias. Entre os pilotos em atividade, quem mais subiu ao alto do pódio por lá é Cacá Bueno, com três triunfos. Julio Campos e Daniel Serra venceram, cada um, duas vezes. Allam Khodair, Ricardo Maurício e Thiago Camilo venceram uma vez nesta pista.

“É muito rápida, com média horária alta, não tem muitas áreas de escape – uma mistura que desafia qualquer a gente. E também intriga. Corri lá pela primeira vez em 1974. Quando chegava em Tarumã e via aquelas curvas 1 e 2, 8 e 9, levava algumas voltas para me adaptar. Era diferente das outras. Eu adorava correr lá”, recorda Ingo, maior vencedor do circuito.

Tetracampeão Paulo Gomes (carro à esq.) esteve no grid da primeira corrida da Stock Car, em 1979 Foto: Paulo Dias Nunes/Arquivo Pessoal

No grid deste final de semana, cinco pilotos são estreantes em Tarumã pela Stock Car. A lista tem os jovens Felipe Baptista (20 anos), Gianluca Petecof (20), Dudu Barrichello (21) e Enzo Elias (21), e o argentino Matías Rossi (39 anos).

O tabu, porém, envolve gaúchos. Nunca um piloto do Rio Grande do Sul venceu no autódromo pela Stock Car. Nesta etapa, César Ramos, de Novo Hamburgo, e Lucas Kohl, de Santa Cruz do Sul, podem tentar quebrar a marca – além de Arthur Leist, substituto de Tony Kanaan para esta etapa e também nascido no estado.

TEMPORADA

Em quatro corridas, o campeonato até aqui teve quatro vencedores diferentes, com Daniel Serra (Chevrolet Cruze da Eurofarma RC) e Thiago Camilo (Toyota Corolla da Ipiranga Racing) venceram Goiânia., Gabriel Casagrande (Cruze da A.Mattheis Vogel) e Ricardo Maurício (Cruze da Eurofarma RC) buscaram a primeira colocação em Interlagos.

O tricampeão Ricardo Maurício lidera. O piloto, que já foi o maior vencedor dos dois últimos campeonatos, com sete primeiros lugares em 2021 e outros cinco no ano passado, terminou entre os dez primeiros nas quatro corridas.

Casagrande também vem de bons desempenhos. Além da vitória na Corrida 1 em Interlagos — onde também foi pole —, o paranaense tem três top-10 em quatro corridas. Neste final de semana, o piloto vai completar 200 largadas na Stock Car.

Dois jovens pilotos vão despontando como apostas para bons resultados na temporada. Pole position em Goiânia, Bruno Baptista (26 anos) já terminou três corridas entre os dez primeiros. Gaetano Di Mauro (25 anos) foi quarto colocado nas Corridas 2 de Goiânia e 1 da etapa de Interlagos e, para completar a grande campanha até aqui, finalizou a última rodada como terceiro colocado.

Gaetano Di Mauro (à esq.) e Bruno Baptista dois grandes destaques em 2023 Foto: Duda Bairros/Stock Car

PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira, 9, começam os treinos livres. No sábado, as classificatórias serão às 12h50. Para valer, a corrida 1 será às 12h40 de domingo, seguida pela segunda, às 13h20. As corridas terão cobertura no portal e nas redes sociais do Estadão. E na TV pela Band e SporTV 3.

CLASSIFICAÇÃO DA STOCK CAR: