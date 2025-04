Confira a classificação atualizada da F1 após o GP do Bahrein com vitória de Piastri

Oscar Piastri dominou o fim de semana e venceu o GP do Bahrein da Fórmula 1 sem dar margem para a concorrência. Agora, com o triunfo conquistado neste domingo (13), o australiano descontou a vantagem de Lando Norris para apenas 3 pontos: 77×74 para o inglês.

Max Verstappen foi quem perdeu terreno em Sakhir. Sofrendo muito com a Red Bull, o neerlandês completou em sexto e agora aparece 8 pontos abaixo de Norris. George Russell, coladinho, aparece em quarto, com 63 após mais um pódio. Charles Leclerc subiu no pelotão. Ainda distante dos líderes, o monegasco assumiu a quinta colocação, com 32 pontos, seguido por Andrea Kimi Antonelli, que parou nos 30. Lewis Hamilton subiu para sétimo, com 25, com Alexander Albon, Esteban Ocon e Lance Stroll completando o top-10 na F1 2025.

Pilotos da McLaren lideram o Mundial de F-1 até agora. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Pierre Gasly viveu ótimo fim de semana e saiu do zero, pulando para 11º, na frente de Nico Hülkenberg e Oliver Bearman, que têm a mesma pontuação. Yuki Tsunoda foi a 5, com Isack Hadjar (4) e Carlos Sainz (1) na sequência. Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto seguem zerados.

No Mundial de Construtores, a McLaren está cada vez mais longe das rivais. Os papaias aparecem com 151 pontos, seguidos pela Mercedes, que tem 93. A Red Bull, com 71, já vê a Ferrari, que tem 57, aproximando-se.

Na ‘F1 B’, a Haas ultrapassou a Williams e pulou para quinto, com 20×19 no placar. A Aston Martin é sétima, com 10, seguida por Racing Bulls (7), Alpine (6) e Sauber (6).

Mundial de Pilotos:

Lando Norris (McLaren Mercedes): 77 pontos. Oscar Piastri (McLaren Mercedes): 74 pontos. Max Verstappen (Red Bull Honda: 69 pontos. George Russell (Mercedes): 63 pontos. Charles Leclerc (Ferrari): 32 pontos. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 30 pontos. Lewis Hamlton (Ferrari): 25 pontos. Alexander Albon (Williams Mercedes): 18 pontos. Esteban Ocon (Haas Ferrari): 14 pontos. Lance Stroll (Aston Martin Mercedes): 10 pontos. Pierre Gasly (Alpine Renault): 6 pontos. Nico Hülkenberg (Sauber Ferrari): 6 pontos. Oliver Bearman (Haas Ferrari): 6 pontos. Yuki Tsunoda (Red Bull Honda): 5 pontos. Isack Hadjar (Racing Bulls Honda): 4 pontos. Carlos Sainz Jr. (Williams Mercedes): 1 ponto. Fernando Alonso (Aston Martin Mercedes): 0 pontos. Liam Lawson (Racing Bulls Honda): 0 pontos. Jack Doohan (Alpine Renault): 0 pontos. Gabriel Bortoleto (Sauber Ferrari): 0 pontos.

Mundial de Construtores:

McLaren (Mercedes): 151 pontos. Mercedes: 93 pontos. Red Bull (Honda): 71 pontos. Ferrari: 57 pontos. Haas (Ferrari): 20 pontos. Williams (Mercedes): 19 pontos. Aston Martin (Mercedes): 10 pontos. Racing Bulls (Honda): 7 pontos. Alpine (Renault): 6 pontos. Sauber (Ferrari): 6 pontos.