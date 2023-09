Átila Abreu ultrapassa Rubinho e vence corrida 2 da Stock Car no Velopark

Átila Abreu venceu a segunda prova da oitava etapa da Stock Car. O piloto da Pole Motorsport protagonizou grande disputa no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), neste domingo, dia 17. Foi a 18ª vitória na carreira do piloto, e a segunda neste ano. Ricardo Zonta (RCM) e Rubens Barrichello (Mobil Full Time) fecharam o pódio. O vitória quase escapou de Átila na última volta. Zonta conseguiu se aproximar do rival e os dois disputaram o primeiro lugar até a última reta, quando Átila conseguiu distanciar-se e receber a bandeirada.

Antes mesmo da prova iniciar, Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, confirmou a liderança do campeonato. O piloto venceu a corrida 1 e dependia do desempenho do até então líder, Daniel Serra, na segunda prova. Porém, um problema no carro tirou o piloto da Eurofarma da disputa. O veículo entrou em modo de segurança, baixou a temperatura e ficou sem bateria para dar a partida novamente.

Logo depois da prova iniciar, o safety car foi acionado. Bruno Baptista teve problemas após a largada e parou o carro no meio da pista. Muito chateado, o piloto da RCM, que já havia deixado a primeira corrida, também saiu da segunda. Faltando 21 minutos para o fim da prova, o safety car permanecia na pista e ganhou mais uma razão para continuar. Felipe Massa também parou com problemas no carro da Lubrax Podium. A relargada foi logo em seguida, faltando 20 minutos para a última volta.

Neste ponto, Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) defendia a liderança contra Rubens Barrichello (Mobil Full Time) e, mais atrás, Ricardo Maurício (Eurofarma) vinha babando. Logo que a janela dos boxes abriu, Rubinho fez a parada para tentar tirar a diferença de Foresti, posteriormente. Casagrande repetiu a estratégia da primeira corrida e foi um dos primeiros a parar.

A parada de Foresti comprometeu o restante da corrida. O piloto acelerou para deixar o box com o pneu solto e perdeu tempo para voltar à pista. Por outro lado, Átila Abreu (Pole Motorsport), vencedor da corrida 2 na última etapa, em Goiânia, teve boa estratégia e conseguiu deixar Rubinho para trás na saída dos boxes.

Enquanto Átila Abreu distanciava-se, Rubinho perdia a segunda posição para Ricardo Zonta (RCM). Mais atrás, Ricardo Maurício tentava defender a quarta colocação. Gianluca Petecof ganhou a posição de Ricardinho e teve o seu melhor fim de semana na temporada. Ele já havia ficado em terceiro na corrida 1. Rubens Barrichello até tentou perseguir Zonta e Átila, mas perdeu força e acabou em terceiro. Ainda assim, o piloto da RCM conquistou pontos importantes para uma eventual disputa de título.

Continua após a publicidade

Os pilotos da frente na tabela já começam a fazer as contas, e quem não somar pontos nas próximas corridas dará adeus ao sonho do título. A Stock Car retorna em 8 de outubro, na etapa de Buenos Aires, na Argentina.

Classificação da corrida 2