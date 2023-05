Depois de largar em 20º, Barrichello vence corrida 2 da Stock Car em Tarumã

Rubens Barrichello venceu a corrida 2 da Stock Car em Tarumã, neste domingo, 21. O piloto da Full Time largou em 20º, mas conseguiu acelerar, escalar e garantir a liderança faltando três minutos para a útlima volta. César Ramos (Ipiranga Racing) e Átila Abreu (Pole Motorsport) completaram o pódio.

Guilherme Salas (KTF Sports), largou em primeiro na relargada. A disputa foi mais forte nesta corrida, depois de muitos pilotos se pouparem na prova inicial. Quem vinha atrás, como Rubinho, conseguiu escalar e a disputa foi mais acirrada. Foi a primeira vitória de Barrichello em 2023 e a 20ª na Stock Car.

A CORRIDA

Logo no começou uma batida assustou quem acompanhava a prova. Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) passava Enzo Elias (Crown Racing) dentro, mas eles se chocaram. O toque fez Foresti sair da pista e bater. Apesar do choque forte com a barreira de pneus, o piloto não teve contusões. Entretanto, o carro não tinha condições de continuar na prova.

Lucas Foresti abandonou a corrida depois da batida Foto: Reprodução

Segundo colocado na corrida 1, Felipe Fraga (Blau Motorsport) deixou a corrida 2 ainda no começo, depois do recomeço da prova. Enzo Elias também não teve condições de seguir. O motivo foi o que mais afetou pilotos neste final de semana, a pista abrasiva que desgasta os pneus. Enzo já tinha rodado e abandonado a classificatória de sábado por problemas nos pneus.

“Já não tinha pneu e fui com o de treino. Ele foi abrindo e murchando no final da corrida 1. Tentamos para a 2, mas pneu abriu e não tínhamos o que trocar. Sabíamos que seria difíicl e não tinha o que fazer”, lamentou Enzo Elias.

Quem se poupou na corrida 1 foi melhor. Felipe Baptista (KTF Sports) nem participou da primeira corrida. Ganhar boas posições na segunda prova foi o resultado dessa estratégia. O vencedor, Rubens Barrichello (Full Time), além de Julio Campos (Lubrax) e César Ramos (Ipiranga Racing) também conseguiram acelerar mais na segunda parte da etapa.

O público de Tarumã ovacionou o atual campeão Rubinho no final da prova. A performance do piloto mostra que ele está disposto a brigar pelo campeonato depois da primeira vitória na temporada.