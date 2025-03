‘Drive to Survive’, na Netflix, satura, insiste em mesmos personagens e tem fórmula repetitiva

Chegou nesta sexta-feira, 7, a sétima temporada de “Drive to Survive” na Netflix. A série retrata, como sempre, os bastidores de histórias selecionadas do ano anterior da Fórmula 1. No caso, de 2024.

O que fica claro após mais dez episódios é que a série saturou. E, partindo da premissa da sua existência, não tem muito para onde fugir.

É claro que “Drive to Survive” tem uma importância gigantesca na renovação do público da Fórmula 1, que estava envelhecendo. A série fez a categoria estourar a bolha e atingir pessoas que jamais iriam querer parar para ver uma corrida na frente da televisão.

PUBLICIDADE Mas o que é notável após mais uma temporada é que já está muito repetitivo. Christian Horner é sempre protagonista, sempre tem um episódio sobre a Ferrari, outro da McLaren, cortes sobre Daniel Ricciardo e assim por diante. No caso de Horner, é dada uma extensa parte de tempo às acusações de assédio sofridas por ele no ano passado em um incidente envolvendo uma funcionária da Red Bull.

Guenther Steiner, mesmo sem sequer ter participado do campeonato, dá depoimentos. O ex-chefão da Haas foi um dos grandes personagens das seis temporadas anteriores e mostrou que tem mais talento no entretenimento do que no comando de uma equipe de Fórmula 1.

O mais incrível é o episódio que trata da volta de Flavio Briatore à Alpine, sem sequer fazer menção ao “Singapuragate”, onde o italiano orquestrou e ordenou que Nelsinho Piquet batesse de propósito para beneficiar Fernando Alonso na corrida de 2008, algo que fez Briatore ser banido do esporte.

Novamente, algumas histórias mais comentadas ao longo do ano são esquecidas na produção. Como, por exemplo, a entrada de Franco Colapinto e o “hype” criado em torno do argentino, fazendo até “hermanos” invadirem Interlagos no Grande Prêmio de São Paulo.

Ou nem mesmo o anúncio da saída de Adrian Newey da Red Bull, amplificando a crise na equipe, para se juntar à Aston Martin no ano seguinte foi explorada como deveria.

E na pista e fora dela a temporada de 2024 foi excelente. Briga pelo título, vários pilotos de diferentes equipes vencendo corridas, drama entre companheiros de equipe, alguns correndo por sua “vida” no grid no ano seguinte.

Mas parece que talvez a fórmula que levou a série, e a categoria, a outro patamar, tenha saturado. E a pergunta é: será que tem como fazer diferente? Saberemos em 2026...