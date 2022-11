Drugovich admite surpresa com tamanho da Aston Martin na F-1: ‘Difícil decorar o nome de todos’

Publicidade

Mais novo candidato brasileiro a correr na Fórmula 1, Felipe Drugovich está em processo de adaptação à categoria. O GP de São Paulo vai marcar apenas o seu segundo fim de semana como piloto do principal campeonato do mundo, como reserva da Aston Martin. O paranaense de 22 anos adota postura de aprendiz, de olho em cada detalhe da F-1, mas admite que ainda tem muito a absorver. “Estou sofrendo para decorar o nome de todos”, brinca o brasileiro, em entrevista ao Estadão.

“Tenho muito a aprender. O meu trabalho agora é absorver o máximo possível de tudo o que está acontecendo. E toda corrida é diferente”, afirma o piloto, que vem de três temporadas seguidas competindo na Fórmula 2. No início de setembro, ele se sagrou campeão da categoria por antecipação, o que pavimentou seu caminho até a F-1.

Agora ele tenta se adaptar às novidades do campeonato de maior prestígio do mundo. “Tecnicamente, aqui é muito mais profissional. Tem muito mais pessoas trabalhando. Na F-2, um cara pode fazer várias funções. Na F-1, tem apenas um cara fazendo uma coisa bem feita”, diz o brasileiro, surpreso com as seguidas reuniões e o volume de colegas de trabalho no time - a Aston Martin tem cerca de 500 funcionários, entre fábrica e circuito.

Drugovich também está aprendendo a lidar com um carro de F-1. Na semana passada, teve sua primeira experiência, com o modelo da Aston Martin do ano passado. No tradicional Circuito de Silverstone, na Inglaterra, ele pôde ter uma impressão inicial, apesar do tempo ruim. “Foi muito legal. Uma pena que o clima estava um pouco estranho, amanheceu chovendo e a pista não secava. Dei umas 15, 20 voltas e aí choveu de novo. Mas, como primeira experiência, foi surreal. É com isso que eu sonhava desde criança e o sonho se tornou realidade”, comemora.

Felipe Drugovich participa do final de semana do GP São Paulo como reserva da Aston Martin Foto: Aston Martin / Divulgação

O teste foi necessário para Drugovich assimilar as diferenças entre um modelo de F-2 e um F-1. Afinal, ele irá para a pista com o carro atual da equipe no GP de Abu Dabi, no primeiro treino livre. Será a última etapa do campeonato, marcada para o dia 20 deste mês. “Vou chegar mais preparado para Abu Dabi, entendendo melhor como funciona um F-1″, diz o piloto, que até chegou atrasado para a entrevista devido a um compromisso importante na equipe. Precisava testar o molde do seu corpo para a confecção do assento que vai usar nos Emirados Árabes Unidos.

Drugovich chegará a Abu Dabi com a Superlicença confirmada. Ele garantiu o documento, exigido para pilotar um carro no campeonato da F-1, com a quilometragem acumulada em Silverstone.

Some moments you never forget.



Watch @FelipeDrugovich drive his first laps in an #F1 car at @SilverstoneUK.



Vamo, Felipe! #WeClimbTogether pic.twitter.com/YJUcn3sSUa — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 10, 2022

PATROCÍNIO

O brasileiro chega a Aston Martin com um apoio de peso na bagagem. Em setembro, passou a ser patrocinado pela XP Inc., empresa especializada em investimentos que vem se debruçando sobre os esportes nos últimos anos. Foi a XP que ajudou o Cruzeiro a chegar ao acordo com Ronaldo, por exemplo.

Com Drugovich, a busca é a mesma: captar recursos para levar o piloto ao grid da F-1 em 2024. “O apoio deles tem sido fantástico. Eles querem levar o Brasil de volta à F-1. É o objetivo principal e querem fazer isso através de mim”, projeta o piloto nascido em Maringá.

Para tanto, a XP fez acordo com a Aston Martin. O objetivo da empresa é aproveitar o alcance global da F-1 para ajudar no processo de internacionalização da sua marca. Em 2019, a XP abriu seu capital na Nasdaq, em Nova York. “Colocamos um pezinho na F-1, mas queremos pisar com os dois pés”, afirma Drugovich.

FUTURO

Por ser campeão da F-2, o brasileiro não poderá mais disputar a competição. O piloto, portanto, busca um campeonato para 2023 para dividir sua atenção com seu trabalho de reserva da Aston Martin. “Se eu conseguir ter uma oportunidade de correr em outra categoria, seria muito legal. Depois de 14 anos correndo, ficar um ano parado é muito ruim. E a equipe concorda com isso, que preciso seguir na ativa. Mas é claro que a prioridade será sempre o trabalho como piloto reserva aqui”, garante.