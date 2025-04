Drugovich é confirmado em treino livre do GP do Bahrein de F1

O Brasil terá dois pilotos na pista no primeiro treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1, na sexta-feira. Gabriel Bortoleto, da Sauber, terá a companhia de Felipe Drugovich, na Aston Martin. A participação do piloto reserva, que substituirá o titular Fernando Alonso, faz parte da programação do time britânico.

Pelas regras da F1, cada piloto do grid precisa liberar seu assento para estreantes em duas sessões de treino livre ao longo da temporada. Na sexta, o outro carro da Aston Martin será pilotado pelo titular Lance Stroll.

“Estou muito feliz por voltar a pilotar um carro de F1, especialmente no início da temporada. Tenho me preparado no simulador para sentir o carro e o Bahrein é uma pista que conheço bem e gosto muito de dirigir”, comentou o brasileiro de 24 anos.

O brasileiro Felipe Drugovich é piloto de testes da Aston Martin Foto: Felipe Rau/Estadão

Drugovich já conhece bem o Circuito Internacional de Sakhir, nos arredores da capital Manama, por ter substituído Stroll nos testes de pré-temporada de 2023. O canadense havia sofrido fratura em seus punhos em um acidente de bicicleta na Espanha. "Estou animado para contribuir e fornecer à equipe os dados de que ela precisa para dar o melhor de si neste fim de semana. Agradeço a toda a equipe por seu apoio contínuo."

Drugovich vem se acostumando a ocupar o assento da Aston Martin em testes e treinos livres nos últimos anos. Ele pilotou um dos carros da equipe nos testes de pós-temporada nos últimos três anos. Além disso, participou de cinco treinos livres em fins de semana de corrida neste período.

“Temos o prazer de oferecer a Felipe essa oportunidade de dirigir o AMR25 no Bahrein. Ele tem sido parte integrante do programa de simuladores da nossa equipe no Campus de Tecnologia da AMR e sempre fornece feedback valioso e perspicaz que ajuda a impulsionar o desenvolvimento do carro”, disse o chefe da Aston Martin, Andy Cowell. “Felipe é uma pessoa de confiança e estamos confiantes de que ele fará um ótimo trabalho no FP1 e contribuirá para nossos preparativos para o fim de semana da corrida.”