Sainz se irrita com ritmo e erros da Ferrari após 8º lugar no GP da Holanda de F-1: ‘Bagunça total’

A Ferrari, mais uma vez, colecionou erros infantis no GP da Holanda, na manhã deste domingo. Carlos Sainz, que ficou apenas com o oitavo lugar, foi o alvo da vez da escuderia. A principal falha foi ter deixado o piloto no box por mais de 12 segundos. Isso aconteceu porque um mecânico esqueceu de levar um pneu traseiro para fazer a troca. O espanhol só conseguiu soltar um: “Oh, meu Deus”, na ocasião, mas criticou fortemente a equipe italiana, que chegou a deixar uma mangueira no meio da pista, atropelada por Sérgio Perez.

“Sim, foi uma bagunça, toda a corrida com problemas, primeiro com o pit stop confuso que tivemos, depois a bandeira amarela na qual me salvei por margens muito pequenas. Por fim, a liberação insegura”, reclamou Sainz.

Companheiro de equipe de Sainz, Charles Leclerc ficou em terceiro lugar no GP da Holanda. Ele está 109 pontos atrás do líder do campeonato Max Verstappen Foto: Yves Herman/Reuters

A liberação insegura da Ferrari, que quase ocasionou uma batida entre Sainz e Fernando Alonso, da Alpine, resultou em uma punição de cinco segundos ao espanhol. O piloto mostrou nova irritação, mas criticou o desempenho do carro durante a corrida.

“Estamos perdendo no ritmo de corrida. Não estou feliz com a sensação do carro na corrida, foi super complicado de pilotar, sempre brigamos muito com a traseira (muito superaquecimento) e precisamos descobrir por que o carro não é tão forte na corrida como é na qualificação”, esbravejou o espanhol.

Já o companheiro de equipe de Sainz, Charles Leclerc parece ter aceito o momento ruim da Ferrari na temporada. O monegasco deixou claro que conseguiu a melhor colocação que poderia no GP da Holanda

“Sinceramente, era difícil fazer algo muito melhor. O Max estava muito rápido hoje. As Mercedes também estavam voando com os pneus duros e nós, ao contrário, sofremos para encontrar o melhor ritmo com os duros. Então, vamos analisar isso bem, explicou.

Chefe da Ferrari, Mattia Binotto minimizou, ao menos para as câmeras, os erros de seus mecânicos na troca de Sainz. “O problema com o Sainz foi uma chamada tardia. Foi um erro, sim. Mas estou mais preocupado com a desvantagem competitiva do carro em relação à Red Bull”, finalizou.

Com a décima vitória na temporada, Max Verstappen chegou aos 310 pontos no campeonato, contra 201 de Charles Leclerc e Sérgio Perez. George Russell é o quarto, com 188, seguido por Carlos Sainz, com 175.