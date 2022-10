Em dia de abandonos, Pérez faz corrida impecável e conquista GP de Cingapura de Fórmula 1

Sergio Pérez foi o grande vencedor do GP de Cingapura neste domingo pela Red Bull. O mexicano ficou na frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari. O dia não foi dos melhores para Max Verstappen, que terminou em sétimo e não confirmou suas possibilidades de título. Após uma boa classificação, Hamilton não fez uma grande corrida e ficou em nono.

Pérez terminou a corrida sob investigação por duas possíveis infrações no Safety Car, o que poderá tirar a vitória do piloto da Red Bull. O mexicano mostrou sua especialidade em circuitos de rua e fez uma corrida impecável desde a largada, quando superou o pole position Leclerc logo nos primeiros metros de pista. O mexicano segurou Leclerc durante toda a longa prova em Marina Bay e abriu três segundos de folga na reta final.

“Eu acho que foi a minha melhor performance até hoje, a forma que controlei a corrida. As últimas voltas foram muito intensas, dei meu máximo na corrida. Eu não tenho ideia do que aconteceu, só sei que tem uma investigação. Acho que é legal para o Max vencer no Japão, será muito importante para nós”, afirmou Pérez após sua terceira vitória na temporada.

Mexicano Sergio Pérez é pole position e vence GP de Cingapura de Fórmula 1. Foto: EFE / EFE

O Grande Prêmio de Cingapura aconteceu com a pista do circuito de rua de Marina Bay ainda molhada por causa da chuva que caiu no local pouco antes da largada. As condições foram cruciais para o desempenho dos pilotos e o dia terminou com o abandono de seis deles, Nicholas Latifi, Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alexander Albon e Yuki Tsunoda. Os abandonos resultaram em diversas paradas para Safety Car ao longo da etapa.

Após enfrentar falta de combustível no sábado, Max Verstappen largou mal, conseguiu recuperar algumas posições e terminou a corrida em sétimo. Os seis pontos do holandês não foram suficientes para confirmar o título com antecedência em Cingapura, mas o feito poderá ocorrer no próximo GP, o do Japão.

Verstappen tem 341 pontos na liderança do campeonato, seguido de longe pelo monegasco Leclerc, que tem 237 pontos. Sergio Pérez soma 26 na prova e chega a 235 na terceira posição do Mundial. A Red Bull lidera o campeonato de construtores com 576 pontos, seguida pela Ferrari, que tem 439. A Mercedes está em terceiro, com 373.

A CORRIDA

A largada aconteceu com atraso de cerca de uma hora por causa da chuva que caiu no circuito de rua de Marina Bay. George Russell realizou uma troca de motor no seu carro e realizou a largada do pitlane. O britânico foi o último a terminar a corrida, ficando em 14º, mas faturou um ponto de volta mais rápida.

Verstappen largou mal e caiu na classificação para a posição 10 após duas voltas, mas o holandês foi se recuperando aos poucos e ganhou três posições. O holandês começou a travar uma batalha um pouco mais dura com Fernando Alonso. Em sua corrida número 350, o carro da Alpine dirigido por Alonso teve problemas mecânicos e o espanhol também abandonou a corrida.

Nicholas Latifi e Zhou Guanyu tiveram um contato que tirou ambos os pilotos da pista. Foi necessário acionar o SafetyCar para retirar o carro da pista nas duas ocasiões. A sequência de SafetyCar e abandonos continuou. De volta após perder o GP da Bélgica por causa de apendicite, Alexander Albon teve problemas no motor, que começou a soltar muita fumaça, e também abandonou a prova. Albon bateu nas barreiras e foi mais um a deixar a prova.

Ao tentar perseguir Sainz, Lewis Hamilton perdeu o controle do carro da Mercedes, derrapou e bateu no muro. A quarta colocação ficou com Lando Norris. Mais uma volta se passou, mais um carro bateu nas barreiras de contenção. Tsunoda derrapou e ficou fora do GP de Cingapura.

Verstappen precisou parar no box para trocar os pneus e voltou a cair algumas posições. O holandês conseguiu retomar um lugar no top 10 com algumas ultrapassagens na reta final. A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Japão, que acontece entre os dias 7 e 9 de outubro.

Confira o resultado do GP de Cingapura:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1h02min15s238 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 7s595 Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 15s305 Lando Norris (CAN/McLaren), a 26s133 Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 58s282 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min01s330 Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1min03s825 Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 1min05s032 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1min06s515 Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 1min14s576 Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min33s844 Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min37s610 Mick Schumacher (ALE/Haas), a uma volta George Russell (ING/Mercedes), a duas voltas

Não terminaram a prova - Nicholas Latifi (CAN/Williams), Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), Fernando Alonso (ESP/Alpine), Alexander Albon (TAI/Williams), Esteban Ocon (FRA/Alpine), Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)