Em última etapa do ano da Stock Car, Felipe Baptista será pole position pela primeira vez

A temporada 2022 da Stock Car vai encerrar com chave de ouro para o estreante Felipe Baptista. O piloto da KTF Sports é apenas o 25º e não tem chances de título mas garantiu, neste sábado (10), a pole position para a etapa de Interlagos, no domingo, que fecha a temporada e decide o título da categoria, disputado por Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matías Rossi.

Rossi, Serra e Barrichello estarão logo atrás de Baptista. Cesar Ramos, Felipe Massa, Allam Khodair, o atual campeão Gabriel Casagrande, Atila Abreu e Felipe Lapenna fecham o top-10.

Leia também Troféu do campeão da Stock Car 2022 tem assinatura da artista plástica Ana Paula Castro

Em 2021, ainda aos 18 anos, Felipe Baptista corria na Stock Light, quando subiu para a Stock Car e se tornou estreante em 2022

A boa classificação, batendo 1min40s617 na volta, faz Baptista sonhar alto para a última etapa da Stock Car 2022. “É um momento muito especial. Os pilotos que estão brigando pelo título estão muito fortes. Poder mostrar a força na classificação é muito gratificante. Espero que isso seja transformado em vitória”, comemorou o jovem piloto que levou o troféu Snapdragon.

Confira a ordem de largada da Super Final BRB, que acontece amanhã a partir das 14h15 nas telas da Band, SporTV e streamings oficiais!#SuperFinalBRB pic.twitter.com/ng8UCsqitr — stock_car (@stock_car) December 10, 2022

Briga pela taça

Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matías Rossi estão na briga pela 43ª taça da maior categoria automobilística da América do Sul Rubens Barrichello depende só de si para a vitória. O piloto da Full Time Sports lidera a classificação com 298 pontos e busca o bicampeonato, depois do primeiro título em 2014.

Apesar de Barrichello não depender de outros resultados, Daniel (290 pontos), Gabriel (280 pontos) e Matías (268 pontos) têm um grande ponto favorável em comum: os três já venceram em Interlagos, sendo que os companheiros de A.Mattheis Vogel triunfaram em 2022: Casagrande na Corrida de Duplas — ao lado do convidado Gabriel Robe — e Rossi na sétima etapa do campeonato, em julho. Em contrapartida, o líder do campeonato é justamente o único dos quatro que não triunfou correndo pela Stock Car no autódromo paulistano.

A etapa decisiva e que vai marcar a coroação do novo campeão acontece no domingo, com duas corridas. A primeira prova tem largada prevista para 14h15, enquanto a segunda e última disputa do campeonato começa às 14h55. As corridas têm duração de 30 minutos mais uma volta cada. Ambas serão transmitidas por Estadão, YouTube da categoria, Band e SporTV 3.