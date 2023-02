Enzo Fittipaldi acerta com nova equipe e confirma presença na Fórmula 2 neste ano

🇧🇷Estou extremamente feliz em anunciar que vou correr pela Carlin na Formula 2, e também por fazer parte da família Red Bull para a temporada de 2023.

-

🇺🇸I’m extremely excited to be joining Carlin and as well to be part of the Red Bull family for the 2023 season. pic.twitter.com/y1ZQ33wCJI