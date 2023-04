Equipe da Stock Car ganha ‘reforço’ de Jojo Toddynho em Interlagos; assista

A Stock Car reúne grandes estrelas. Não só do automobilismo. A influenciadora Jojo Todynho foi uma visita ilustre nos boxes da Pole Motorsport durante os treinos livres da última sexta-feira (21).

Jojo ganhou um macacão igual aos dos pilotos Rafael Suzuki e Átila Abreu. Ao receber o uniforme soltou o sorriso: “que tudo!”, disse a influenciadora que tem mais de 26 milhões de seguidores no Instagram. A dona do hit “Que Tiro Foi Esse?” ainda brincou: “estou me achando”.

A visita tratou-se de uma ação entre a equipe Pole Motorsport e Jojo. Ela foi recepcionada pelo piloto Rafael Suzuki, que apresentou o carro de número 8. Em seguida, uniformizada, Jojo Todynho foi na carona do Chevrolet Camaro para a pista. O carro foi pilotado por Suzuki. “Foi com muita emoção, mas não repetiria a dose. Só para assistir”, avaliou a cantora.

Suzuki contou que Jojo foi do susto à piada tão rápido quanto o carro. “Na primeira volta, ela deu uma assustada. Mas, na última, ela já estava brincando e falou ‘está muito devagar”, disse o piloto.

Novas ações com a influenciadora estão previstas para 2023. Outras personalidades também serão convidadas para conhecer os boxes e os carros da Pole Motorsport.

EM INTERLAGOS

Os pilotos da Pole Motorsports ficaram apenas no Q1 para a segunda etapa da temporada. Átila Abreu vai largar em 20º, enquanto Rafael Suzuki é o 22º.

A pole foi de Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel. O piloto do carro número 83 foi seguido no Q3 por Rubens Barrichello (Full Time), Cesar Ramos (Ipiranga Racing), Bruno Baptista (RCM), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e Denis Navarro (Cavaleiro Sports).

PROGRAMAÇÃO

A primeira prova tem largada às 12h10 e a segunda, às 12h50. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.