Equipe de Lucas di Grassi desiste do E-Prix da Cidade do Cabo após problemas na suspensão

CIDADE DO CABO (África do Sul) - O fim de semana não parecia promissor para Lucas di Grassi no E-Prix da Cidade do Cabo, mas teve um fim precoce inesperado. Sua equipe, a indiana Mahindra desistiu de participar do treino classificatório e da corrida na África do Sul deste sábado após identificar um problema na suspensão traseira.

A decisão afeta não somente a Mahindra, como também a equipe ABT, que usa equipamentos da escuderia indiana na Fórmula E, categoria de carros elétricos. Assim, além de Lucas di Grassi, não participam da corrida o britânico Oliver Rowland (Mahindra), o suíço Nico Müller e o sul-africano Kelvin Van der Linde.

“A equipe de Fórmula E da Mahindra Racing confirmou sua retirada do treino classificatório do Campeonato Mundial de Fórmula E e da corrida na Cidade do Cabo devido a questões de segurança da suspensão traseira. Uma investigação completa sobre os elementos de suspensão dos carros acontecerá no retorno da equipe ao Reino Unido. Esta decisão também afeta a ABT. A segurança de nossos pilotos e equipes parceiras é de extrema importância”, afirmou a Mahindra em nota.

Equipe ABT também é afetada por problema da Mahindra Foto: Andrew Ferraro/ Formula E

BATIDA PARALISA TREINO

Durante o treino classificatório para a definição do grid de largada, um acidente provocou uma bandeira vermelha e a consequente paralisação da atividade.

O suíço Edoardo Mortara, da Maserati, perdeu o controle do carro e acabou colidindo em uma curva. Logo em seguida Sam Bird, britânico da Jaguar, também teve o mesmo problema, bateu e acabou acertando o carro de Mortara. Os dois saíram bem do carro, sem maiores problemas. Veja:

😲 HEAVY hits for @EdoMortara and @SamBirdOfficial in Qualifying.



Thankfully, both are out of their cars and have walked away without injury.#CapeTownEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 25, 2023

A pole position ficou com o francês Sacha Fenestraz, da Nissan. É uma marca inédita para o jovem de 23 anos, que faz sua primeira temporada completa na Fórmula E. O resultado também surpreende porque a escuderia japonesa é apenas a nona colocada no campeonato de construtores. A batalha final pela pole foi travada com Max Günther, alemão da Maserati, penúltima colocada. A largada para o E-Prix da Cidade do Cabo está agendada para 10h30.

A first Pole for @SachaFenestraz!



The @NISMO man completes the FASTEST lap in Formula E HISTORY! 🚀#CapeTownEPrix pic.twitter.com/2W9n83xZP8 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 25, 2023

GRID DE LARGADA

Sacha Fenestraz (FRA - Nissan) Max Günther (ALE - Maserati) Nick Cassidy (NZE - Envision) Mitch Evans (NZE - Jaguar) Jean-Éric Vergne (FRA - DS Penske) Pascal Wehrlein (ALE - Porsche) Sébastien Buemi (SUI - Envision) Dan Ticktum (GBR - Nio 333) Sam Bird (GBR - Jaguar) René Rast (ALE - McLaren) Norman Nato (FRA - Nissan) Jake Dennis (GBR - Andretti) António Félix da Costa (POR - Porsche) Stoffel Vandoorne (BEL - DS Penske) Jake Hughes (GBR - McLaren) Edoardo Mortara (SUI - Maserati) André Lotterer (ALE - Andretti) Sérgio Sette Câmara (BRA - Nio 333)

Não largam:

Lucas di Grassi (BRA - Mahindra)

Oliver Rowland (GBR - Mahindra)

Kelvin Van der Linde (AFS - ABT)

Nico Müller (SUI - ABT)

*O repórter viajou a convite da ABB FIA Formula E World Championship.