O domingo na MotoGP foi de Etapa da França, mas a vitória do italiano Marco Bezzecchi foi ofuscada por acidentes e a confusão entre o líder do campeonato Francesco Bagnaia e o espanhol Maverick Viñales. Ambos colidiram e depois bateram boca e uma confusão começou. Foi necessário que fiscais de prova interferissem para evitar mais confusão.

Os dois pilotos se chocaram faltando 23 voltas para o fim e foram para fora da pista. Revoltado pelo comportamento do italiano, Vinãles foi tirar satisfação com Pecco Bagnaia. Já próximo do fim, Marc Márquez acabou perdendo o controle quando estava em segundo lugar, caiu e perdeu a chance de subir ao pódio. A prova na França foi a primeira desde o acidente em Portugal, em março, em que ele fraturou a mão.

ALERTA DE CRNAS LAMENTÁVEIS

na MotoGP com o Bagnaia e o Viñales se achando na pista e depois trocando uns empurrões



Não foi uma treta nível Nascar com os pilotos dando muqueta na cara do outro, mas tá valendopic.twitter.com/Lxz1R5AMKP — F1 Fanático (@of1fanatico) May 14, 2023





A vitória de Marco Bezzecchi, a segunda dele na temporada, embolou a classificação do Mundial de pilotos. O italiano chegou aos 93 pontos e está a um do conterrâneo Francesco Bagnaia, que mesmo abandonando a corrida, segue com 94 pontos. A MotoGP volta às pistas no dia 11 de junho para cumprir a etapa da Itália no circuito de Mugello.

Confira a classificação da etapa da França de MotoGP:

1º Marco Bezzecchi (VR46) em 41min37s970

2º Jorge Martín (Ducati) a 4s256

3º Johann Zarco (Pramac) a 4s795

4º Augusto Fernández (GasGas) a 6s281

5º Aleix Espargaró (Aprilia)a 6s726

6º Brad Binder (KTM) a 13s638

7º Fabio Quartararo (Yamaha) a 15s023

8º Fabio Di Gianantonio (Ducati) a 15s826

9º Takaaki Nakagami (Honda) a 16s370

10ºFranco Morbidelli (Yamaha) a 17s828