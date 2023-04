Etapa de Goiânia dá a largada para a Stock Car 2023 com expectativa de equilíbrio do começo ao fim

A primeira das 12 etapas da Stock Car 2023 conhecerá o vencedor neste domingo (2). O Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, recebe as primeiras corridas da temporada. Nos treinos e na classificatória deste sábado (1º), a principal novidade foi a mudança dos pneus, o que vai marcar também as corridas.

Bruno Baptista, da RCM, sai na pole. Atrás dele, ainda no Q3, seguem Ricardo Maurício (RC Eurofarma), Ricardo Zonta (RCM), Cesar Ramos (Ipiranga Racing), Daniel Serra (RC Eurofarma) e Gaetano di Mauro (Hot Car).

Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, ficou fora dos top-6 por três milésimos de segundos. O atual campeão, Rubens Barrichello, não passou pelo Q1 e vai largar da 22ª posição (veja o grid completo abaixo).

Duda Bairros/Stock Car Foto: Duda Bairros/Stock Car

Novidades equilibram, mas geram cautela

Os pilotos ainda se adaptam às mudanças dos carros para 2023. Além da nova asa traseira, a Stock Car trocou a Pirelli pela sul-coreana Hankook no fornecimento dos pneus. O relato dos pilotos e das equipes é que o novo material retarda o tempo da frenagem.

Outro elemento é que o jogo de pneus para a etapa da capital goiana é limitado. Isso aconteceu porque a fábrica da Hankook que enviaria o segundo lote para a Stock Car sofreu um incêndio no dia 12 de março. Com os pneus que já estavam disponíveis, a etapa seguiu. Neste sábado, os pilotos já utilizaram o mesmo jogo disponível para o domingo.

Programação

Na sexta-feira (31), serão dois treinos livres. No sábado (1), define-se a classificação para o grid, às 13h. No domingo (2), a primeira prova tem largada às 11h40 e a segunda, às 12h20. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão (https://www.youtube.com/@estadao) e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.

Veja o grid de largada para a primeira etapa da Stock Car 2023

1º: Bruno Baptista (RCM Motosport)

2º: Ricardo Maurício (RC Eurofarma)

3º: Ricardo Zonta (RCM Motosport)

4º: César Ramos (Ipiranga Racing)

5º: Daniel Serra (RC Eurofarma)

6º: Gaetano di Mauro (Hot Car)

7º: Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

8º: Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

9º: Nelson Piquet Jr. (Crown Racing)

10º: Felipe Fraga (Blau Motorsport)

11º: Matías Rossi (Full Time Sports)

12º: Felipe Baptista (KTF Racing)

13º: Rafael Suzuki (Pole Motorsport)

14º: Rodrigo Baptista (KTF Sports)

15º: Julio Campos (Lubrax Podium TMG)

16º: Sergio Jimenez (Scuderia CJ)

17º: Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

18º: Allam Khodair (Blau Motorsport)

19º: Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

20º: Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

21º: Guilherme Salas (KTF Racing)

22º: Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time)

23º: Átila Abreu (Pole Motorsport)

24º: Eduardo Barrichello (Mobil Ale Full Time)

25º: Tony Kanaan (Texaco Racing)

26º: Gianluca Petecof (Full Time Sports)

27º: Cacá Bueno (KTF Sports)

28º: Enzo Elias (Crown Racing)

29º: Felipe Massa (Lubrax Podium)

30º: Lucas Kohl (Hot Car)

31º: Raphael Teixeira (Scuderia CJ)