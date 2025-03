F-1: Bortoleto diz ter sido ‘muito ambicioso’ em classificatório na Austrália: ‘Tive de arriscar’

Gabriel Bortoleto deu um senhor cartão de visitas na classificação deste sábado (15), no GP da Austrália de Fórmula 1, ao conseguir levar o carro da Sauber ao Q2, e o brasileiro reconheceu que talvez tenha sido “muito ambicioso” ao arriscar uma posição ainda melhor no grid. Ele acabou cometendo um erro, mas ficou feliz com o resultado final.

PUBLICIDADE Bortoleto avançou para a segunda fase ao virar 1min16s516 com o cronômetro já zerado, beliscando a última vaguinha do Q2 por 0s009. De quebra, a volta ainda tirou Andrea Kimi Antonelli, pupilo da Mercedes, da sequência da classificação. Outros dois novatos ficaram pelo meio do caminho: Oliver Bearman, que sequer registrou volta rápida com problemas no câmbio, e Liam Lawson, agora correndo a temporada completa com a Red Bull. O brasileiro larga em 15º, também à frente do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg.

Gabriel Bortoleto ficou em 15º lugar em seu primeiro treino classificatório na Fórmula 1. Foto: Paul Crock/AFP

À emissora brasileira Band, Bortoleto confessou que ficou com sentimentos mistos, pois decidiu arriscar uma volta mágica para brigar pelo Q3. “Fizemos tudo o que tínhamos hoje. Acho que como eu fiz uma boa volta, encaixei tudo o que tinha para encaixar ali.”

“Fui para o Q2, mas acho que fui muito ambicioso, de alguma maneira pensei ‘se eu fizer uma volta daquelas que surgem uma vez a cada cinco anos talvez eu consiga ir para o Q3 aqui’, o que acho bem difícil, porque realmente as distâncias estão grandes”, salientou.

Em seguida, Gabriel explicou que perdeu o controle do carro ao ir rápido de mais na curva 4. “Não sei se a gente tinha tanto tempo assim. Minha volta foi boa no Q1, fiz a primeira curva, foi ok, nada demais, pensei ‘vou ter de começar a tirar tempo agora’. Acabei nem tirando o pé na curva 4, tentando carregar velocidade, o carro ficou dianteiro, fui para cima da zebra e perdi tempo ali. Aí não deu para acabar a volta, mas a gente não tinha combustível para fazer outra”, continuou.

“Bom, Q2, não sei nem se eu estava esperando isso, para ser sincero, na minha primeira corrida”, reconheceu Bortoleto. “Fico feliz de a gente ter pelo menos conseguido completar [as atividades] até agora sem nenhum acidente, sem nada, a gente conseguiu completar todas as voltas, todos os programas que a gente planejou no final de semana, e é isso”, completou.

Em seguida, ao ser questionado sobre a dificuldade do circuito urbano australiano — a pista é montada no Albert Park —, Bortoleto falou que é um circuito onde os pilotos andam muito “no limite”.

“Você olha as onboards e a gente está passando a milímetros da grama, das entradas, e acaba que às vezes, quando pega a grama, escapa, perde tempo, aí quer recuperar em uma curva o que perdeu na anterior, então é um pouquinho complicado”, seguiu.

“É uma pista muito difícil, aceita muitos poucos erros. Fico feliz de não ter batido, passei muito perto ali. Na hora que subi na zebra, o carro foi para a direita, esquerda, mas consegui segurar e deu tudo certo, mas acho que foi o primeiro erro no final de semana que me fez não completar uma volta. Mas sabia que tinha de ser a volta para conseguir ir para a frente, tive de arriscar”, encerrou Gabriel.