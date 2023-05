Charles Leclerc está em sua sexta temporada na Fórmula 1. Nesse período, o monegasco colecionou decepções dentro das pistas, mas fora delas consolidou seu nome entre fãs e se tornou um popstar nas redes sociais. Aos 25 anos, o piloto da Ferrari tem sua imagem ligada a importantes marcas, posa de modelo em fotos e vídeos, tem se arriscado na música e conta com 11 milhões de seguidores no Instagram. Correndo em casa, no Grande Prêmio de Mônaco, neste fim de semana, Leclerc tem uma nova chance de se provar e recuperar a confiança, enquanto lida com os holofotes ainda mais voltados para a sua imagem.

Das últimas 12 publicações da Ferrari no Instagram, oito delas têm Leclerc como protagonista. Na temporada 2023, Charles tem sido mais visto como passageiro das scooters, que lhe dão carona à beira da pista após encontros recorrentes com muros, guardrails e a caixa de brita. Nas cinco provas disputadas até aqui, ele abandonou duas.

Mas os problemas não se restringem às corridas, nos treinos livres e classificatórios o destino tem sido semelhante. Em Mônaco, com ainda menos espaço e os carros largos da F-1, será um enorme desafio para Leclerc passar ileso. A “maldição” que o persegue em 2023, o assombra em casa há um bom tempo. Nas ruas do Principado, sua melhor posição foi um quarto lugar no ano passado, em uma corrida que estava em suas mãos, mas erros de estratégia da Ferrari custaram a vitória.

Outra dificuldade de Leclerc é transformar pole positions em vitórias. Ele cravou a volta mais rápida nos treinos classificatórios 19 vezes, mas só subiu no lugar mais alto do pódio em cinco oportunidades. Claramente, a responsabilidade não recai somente por quem conduz o carro. A Ferrari acumula insucessos. Na última temporada, conseguiu bons acertos para a definição do grid de largada, mas o acerto para a corrida deixava a desejar. Em 2023, a perspectiva é ainda pior, com as Red Bulls muito à frente, e a Aston Martin dividindo posição no pelotão da frente com os italianos e a Mercedes.

Leclerc é o garoto-propaganda da Ferrari. Se nos limites das pistas, a escuderia de Maranello, a mais tradicional da Fórmula 1, enfrenta um longo jejum de títulos - que chega a 15 anos em 2023 - uma das alternativas para engajar e conquistar fãs é usar a imagem de sua dupla de pilotos titulares, o monegasco e o menos badalado Carlos Sainz Jr., da Espanha. O Estadão ouviu especialistas em moda, visagismo e marketing para entender o fenômeno Charles Leclerc.

“O paddock costumava ser um um lugar de distância entre pilotos, uma mistura de sigilo e ego que fazia com que cada competidor mantivesse discrição sobre suas vidas, opiniões e relacionamentos. Entre os diversos benefícios que a série Drive to Survive trouxe para categoria está a revelação de novos e curiosos perfis pessoais dos seres humanos por trás dos pilotos escondidos em seus macacões com logomarcas e capacetes brilhantes. Leclerc é uma dessas estrelas, com a profissão e a vida dos sonhos de qualquer jovem, patrocinado pela Giorgio Armani... Ele aparenta ser alguém que trabalha duro, mas curte a vida com seu iate e viagens de jatinho. Tem ajudado a rejuvenescer a imagem da tradicional equipe e trazer novos fãs para o esporte”, avalia Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Seja nos Reels do Instagram ou nos vídeos do TikTok e Twitter, ora ou outra, quem acompanha a Fórmula 1 ganha como sugestão acompanhar fancams e fanfics com Leclerc como a grande estrela. Nas fancams, quem produz o vídeo escolhe música e imagens que combinem com a mensagem que se quer passar, se é para mostrar a versão piloto, suas trocas de olhares com as câmeras ou todos esses ingredientes misturados. Nas fanfics, de romances a amizades são retratadas em histórias ficcionais, como o nome sugere, entre o piloto, um de seus fãs ou pessoas do seu convívio pessoal.

Por que Leclerc faz tanto sucesso? Estilo, marketing e visagismo explicam

Por meio de uma análise das linhas e dos traços do rosto de Leclerc, a visagista Claudete Carvalho definiu que o piloto tem “linhas retas e mandíbula definida, mostra características de força e masculinidade, resistência e talvez agressividade. Tem um rosto com forma e feições regulares, o que de imediato traz uma imagem bonita e agradável.”

Claudete afirma que o terço inferior (localizado entre a base do nariz e o queixo) do rosto de Leclerc se destaca e transmite a percepção que o piloto é alguém voltado para a ação, com resultados imediatos. “Como sua testa também é inclinada, reforça sua característica pragmática. A boca com lábios bem delineados, com arco do cupido com desenho ‘v’ bem definido e cantos levantados, mostra alguém com facilidade para a comunicação e que deve se expressar de modo leve e divertido. Como é uma boca bem delineada mostra que tem controle sobre os instintos. O nariz, reto e com narinas em diagonal, reforça que é alguém com facilidade para a se relacionar, e que se esforça para encontrar seu lugar no mundo, e, às vezes, pode ser autoritário. Ainda, o alto do nariz mais estreito sugere que preserva sua intimidade para poucos.”

Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo, o teor das publicações do piloto nas redes sociais é fator determinante para atrair a simpatia de fãs mundo afora. “Além de boa pinta, Leclerc é carismático, simpático e interage de forma positiva com os fãs. As suas redes sociais são constantemente alimentadas com conteúdo interessante do dia a dia da vida do piloto, e isso reflete no engajamento com os fãs.”

“Ele está sendo requisitado para campanhas de moda e não é a toa. Antenado, jovem, com atitude. Charles é a cara da moda. A moda pede atitude e ele tem de sobra. Quase 1,80m de altura, olhos claros, Charles veste estilo elegante e esportivo e abusa de colares, relógios e pulseiras. Ele usa a moda a seu favor. Com certeza, veremos mais dele em outras campanhas. Ainda bem, não é mesmo?”, brinca Deborah Cancherini, especialista em design e moda.

Leclerc teve de lidar com fãs abusados e usa música para escapar da velocidade

O endereço da casa de Leclerc em Mônaco caiu no conhecimento dos fãs, e os mais abusados não perderam a oportunidade de tocar a campainha da moradia para pedir fotos e autógrafos. No mês de abril, o ferrarista recorreu às redes sociais para fazer um apelo junto aos fãs. “Apesar de eu sempre ficar feliz em atendê-los e realmente apreciar seu apoio, por favor respeitem minha privacidade e evitem vir para minha casa. Eu prometo parar para todos quando vocês me virem nas ruas ou nas pistas, mas não descerei para o térreo se vocês visitarem minha casa. Seu apoio, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, significa o mundo para mim, mas há limites que não deveriam ser ultrapassados”, escreveu o monegasco.

Não é só de velocidade e adrenalina que vive Leclerc. O piloto tem dedicado o pouco tempo livre à música. Há um mês, lançou AUS23, em referência ao Grande Prêmio da Austrália disputado dias antes. A composição no piano conta com mais de 650 mil visualizações no YouTube. Em seguida, Leclerc adicionou ao álbum uma segunda composição, MIA23, após o Grande Prêmio de Miami. A segunda música já foi ouvida 148 mil vezes. Na voz, o piloto ainda não se arriscou, mas não faltarão ouvidos prontos para escutar mais uma obra de Leclerc.

Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1: horários e onde assistir

26/05 (sexta-feira)

8h30 - Treino Livre 1 - BandSports

12h - Treino Livre 2 - BandSports

27/05 (sábado)

7h30 - Treino Livre 3 - BandSports

11h - Treino classificatório - BandSports

28/05 (domingo)