F-1: Hamilton desbanca Verstappen e faz a pole position do GP da Hungria pela 9ª vez

O patrão está de volta! Quinhentos e noventa e quatro dias após conquistar a pole 103, em Abu Dabi, na temporada 2021, Lewis Hamilton, da Mercedes, arrancou a pole position das mãos de Max Verstappen, da Red Bull, ao cravar a volta mais rápida deste sábado, 22, na classificação para o GP da Hungria. Ele largará na frente neste circuito pela nona vez na carreira.

O britânico confirmou a pole com o tempo de 1min16s609, apenas três milésimos mais rápido do que o holandês, que perdeu a oportunidade de largar na frente pela sexta prova consecutiva. Lando Norris confirmou a terceira posição, com 1min16s694. Destaque também para Oscar Piastri, que terminou em quarto, e Zhou Guanyu, que fechou em quinto.

Hamilton (ao centro), com Norris (à esquerda) e Verstappen (à direita): os três primeiros colocados da classificação para o GP da Hungria. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

O Q1 foi recheado de surpresas. Com todos os pilotos apostando nos pneus duros, a Alfa Romeo, de Zhou, surpreendeu os adversários, e principalmente a Red Bull, ao terminar na frente. Valtteri Bottas também chegou a liderar, mas caiu na classificação e avançou com o 12º melhor tempo.

Verstappen e Sergio Pérez fizeram, respectivamente, segundo e o terceiro melhores tempos do Q1. De volta à F-1, Daniel Ricciardo ganhou a primeira disputa com seu companheiro de AlphaTauri, Yuki Tsunoda, que não conseguiu avançar ao Q2, assim como George Russell, da Mercedes. O britânico pegou tráfego na volta derradeira e lamentou: “Não me digam que estamos fora.”

No Q2, a McLaren provou que pode fazer frente à Red Bull. Norris foi o responsável pelo melhor tempo e Verstappen chegou a bater tal marca, mas teve o tempo deletado pela direção de prova.

A Ferrari, por outro lado, segue com dificuldades. Carlos Sainz não conseguiu acertar uma volta rápida e acabou caindo na segunda parte da classificação. Fernando Alonso escapou por ser 0s002 mais rápido do que seu compatriota.

Quem comemorou a passagem ao Q3 foi Pérez, que colocou um ponto final na série de cinco corridas sem chegar na etapa final. Já Zhou alcançou tal feito pela primeira vez na temporada.

Charles Leclerc, Norris, Hamilton e Verstappen brigaram no Q3 pela pole position até o fim, mas o heptacampeão comprovou que está de volta ao confirmar a volta mais rápida, à frente de Verstappen. Pérez novamente foi aquém do esperado e ficou com o nono melhor tempo.





Hamilton "voou" no Q3 para garantir a pole position do GP da Hungria. Foto: Zsolt Czegledi/EFE/EPA

Grid de largada para o GP da Hungria de Fórmula 1:

1. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s609

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s612

3. Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s694

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s905

5. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min16s971

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s992

7. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min17s034

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s035

9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min17s045

10. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min17s186

----------------------------------------------------------------------------

11. Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min17s703

12. Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min17s481

13. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min18s002

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s144

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s217

----------------------------------------------------------------------------

16. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s917

17. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min18s919

18. George Russell (ING/Mercedes), 1min19s027

19. Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min19s206

20. Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min19s248