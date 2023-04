F-1: Leclerc enfrenta assédio de fãs que descobriram seu endereço e não o deixam em paz

Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari, está estabelecendo limites firmes com fãs excessivamente zelosos que apareceram sem serem convidados em sua residência particular, cerca de um ano depois de ele ter sido roubado enquanto tirava uma selfie. Nascido e criado em Mônaco, o piloto implorou aos fãs para não aparecerem em sua casa. Ele acrescentou que pararia para conversar com os torcedores em outros lugares, como nas ruas ou nos autódromos.

“Nos últimos meses, meu endereço residencial de alguma forma se tornou público, fazendo com que as pessoas se reunissem embaixo do meu apartamento, tocassem minha campainha e pedissem fotos e autógrafos”, disse Leclerc no Instagram. “Embora eu esteja sempre feliz em estar ao lado de vocês e realmente aprecie seu apoio, por favor, respeitem minha privacidade e evitem vir à minha casa”, continuou ele, acrescentando que não atenderia visitantes não solicitados.

“O apoio de vocês, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, significa o mundo para mim, mas há um limite que não deve ser ultrapassado”, insistiu o corredor da Ferrari, escuderia admirada no mundo todo, mas que ainda não se mostrou competitiva na temporada de F-1.

Charles Leclerc angariou muitos fãs apesar das dificuldades em lutar pelo título da F-1. Foto: James Ross/ EFE

A equipe de gestão de Leclerc e as autoridades governamentais de Mônaco que investigam tais assuntos não responderam aos pedidos de comentários na terça-feira. Não é incomum que celebridades fiquem cara a cara com fãs excessivamente empolgados, chamados de ‘stans’, termo derivado de uma música de Eminem de 2000 sobre um fã extremamente obcecado.

Ocasionalmente, as autoridades se envolvem quando as interações se tornam perigosas ou ilegais. Em setembro passado, um homem de Ohio foi condenado a mais de três anos de prisão após uma dúzia de anos assediando a atriz Eva LaRue e sua filha. Em 2019, um homem não contestou a perseguição de Rihanna depois que ele foi acusado de invadir a casa da estrela pop na Califórnia, EUA, um ano antes, de acordo com a KABC, uma estação de notícias local. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional.

Continua após a publicidade

As preocupações de Leclerc sobre a privacidade surgem dias depois que as autoridades da Itália prenderam quatro pessoas em conexão com o roubo de seu relógio no ano passado. Em abril de 2022, Leclerc foi assaltado por duas pessoas usando capacetes, que pediram para tirar uma selfie em Viareggio, uma comunidade litorânea no norte da Itália, segundo a Reuters.

Os perpetradores levaram seu relógio Richard Mille. Embora não esteja claro quanto valia o modelo específico de Leclerc, os relógios do mesmo fabricante podem variar de preço dos cinco dígitos superiores a mais de US$ 2,5 milhões, de acordo com o Gear Patrol, um guia de compra de produtos para tecnologia, carros, relógios e muito mais.

Leclerc está atualmente em 10º lugar na Fórmula 1 e ficou em sétimo na corrida classificatória do Grande Prêmio da Austrália neste mês. Depois de participar da GP3 e da Fórmula 2 quando adolescente, o piloto fez sua estreia na Fórmula 1 em 2018. É um dos principais pilotos da categoria.

Quando não está na pista, Leclerc continua sendo um caçador de emoções e procura maneiras de relaxar das corridas. “Durante uma temporada inteira, você pode definitivamente sentir o benefício de ter tempo para relaxar entre as corridas, para pensar em outra coisa, para ter um tempo para si mesmo, com sua família, seus amigos”, disse ele ao The New York Times. “Isto é muito importante.”