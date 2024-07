O britânico já havia mostrado a força do time de Woking no Hungaroring durante os treinos livres, sendo o mais rápido nos segundo e terceiro treinos livres. Na classificação deste sábado, Lando cravou 1min15s227 e superou o companheiro de equipe, Oscar Piastri, por apenas 0s022, fechando a primeira fila totalmente papaia no circuito húngaro. Max Verstappen, da Red Bull, cravou 1min15s273 e completou o top-3.

“Muito, muito feliz. Não foi uma classificação fácil, com condições diferentes como aconteceu, mas terminar no topo é sempre a melhor parte de tudo. Principalmente para a equipe, pois 1-2 é ainda melhor. Então parabéns à equipe”, declarou Norris após a definição do grid de largada.