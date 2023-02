F-1: Mercedes trocou prata por preto para perder peso e ganhar velocidade? Entenda

Depois de oito conquistas consecutivas do mundial de construtores de Fórmula 1, a Mercedes viu sua hegemonia ser quebrada na última temporada, quando sucumbiu diante da Red Bull. No lançamento do carro de 2023, a escuderia alemã surpreendeu com a troca da tradicional prata pela cor preta, adotada entre 2020 e 2021, como forma de apoio aos movimentos antirracistas pela morte de George Floyd.

Para 2023, no entanto, o retorno da cor preta está relacionado ao peso do carro. A Mercedes decidiu que boa parte do carro não terá pintura, deixando expostas as peças em fibra de carbono, que têm cor preta. A pintura em um carro de Fórmula 1 pode pesar até seis quilos. Não há vetos no regulamento referentes ao uso de um carro sem pintura. A única exigência é com relação à diferenciação dos pilotos da escuderia e que os carros da equipe sejam esteticamente iguais.

“Olhando para a história, a Mercedes levou às pistas originalmente carros brancos, mas a pintura foi raspada e o carro ficou mais leve, em alumínio cru, as Flechas de Prata. Neste ano, estamos fazendo a mesma coisa. A história se repete. Tentamos de várias formas deixar o carro mais leve, deixando-o com mais carbono exposto conseguimos perder alguns quilos. Tivemos carros pretos nos últimos anos. Foi algo que combinou”, explicou o chefão da Mercedes, Toto Wolff durante a revelação do modelo de 2023.

Mercedes de George Russell em ação durante primeira atividade com o novo modelo. Foto: Mercedes

A ideia da utilização da fibra de carbono sem pintura não é exclusividade da Mercedes, tampouco novidade da atual temporada. Outras escuderias já têm se beneficiado da medida desde o último ano. McLaren, Alfa Romeo, Ferrari e Aston Martin são algumas que aumentaram a presença da cor preta em seus bólidos. Liderada nas pistas pelos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, a Mercedes espera melhorar os tempos de volta em até 200 milésimos com o uso de pintura apenas na parte central do carro, entre o bico e a traseira.

O que está por trás da preocupação com a redução do peso dos carros é o limite estabelecido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Em 2022, a questão foi motivo de celeuma entra as escuderias. O limite de 795 quilos fora alcançado apenas pela Alfa Romeo, as outras equipes e a organização da categoria, então, chegaram ao consenso de aumentar o peso para 798 quilos. Em 2023, a tendência é que o peso seja mantido.

A questão do peso também não é uma situação que emergiu no último ano. As pinturas em temporadas anteriores precisaram ser modificada para atender condições semelhantes. A alternativa encontrada em 2016 pela Red Bull, por exemplo, foi trocar a pintura metálica pela fosca, que segue em voga na Fórmula 1.