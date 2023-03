F-1: Toto Wolff indica que Hamilton pode deixar Mercedes caso não veja equipe lutando por título

A mudança de regulamento aerodinâmico da Fórmula 1 não foi benéfica para a Mercedes. Em 2022, houve diversos prejuízos para a equipe e, na atual temporada, o cenário não sofreu grandes alterações. A dificuldade de recolocar a escuderia na luta pelas vitórias tem gerado críticas por parte de Lewis Hamilton, que reclama por ser ignorado pela equipe em conselhos para a resolução de problemas do carro.

Nesta sexta-feira, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, demonstrou certo incômodo com as reclamações consecutivas sobre o desempenho do monoposto. Questionado pela BBC sobre as conversas com Hamilton sobre melhorias no carro e eventual renovação de contrato, que termina em dezembro de 2023, o austríaco foi taxativo.

“Caso o Lewis (Hamilton) queira ganhar um novo título, ele precisa ter a certeza de que possui um bom carro para isso. Se nós, da Mercedes, não evidenciarmos essa condição, ele precisa procurar outros lugares (para conquistar outro campeonato)”, afirmou Wolff.

Toto Wolff reconhece dificuldades da Mercedes em colocar seus carros no alto do pelotão. Foto: Giuseppe Cacace/ AFP

De acordo com Wolff, a renovação do acordo com Hamilton está avançada, faltando acertar detalhes referentes ao período de vigência do novo contrato. O inglês já está com 38 anos. Na última renovação, as conversas se arrastaram e causaram burburinhos no paddock, mas prevaleceu o longo vínculo do piloto com a montadora, que remonta à sua estreia na Fórmula 1, ainda na McLaren, mas usando motores Mercedes.

Hamilton anunciou que pôs fim à longa parceria com a neozelandesa Angela Cullen, sua coach, fisioterapeuta e braço direito. A dupla esteve unida durante sete anos. Em suas respectivas publicações nas redes sociais, ambos não deixaram claro de quem partiu a ideia de encerrar a parceria.

O Grande Prêmio da Arábia Saudita define seu grid de largada neste sábado, às 14h, com transmissão da Band e do BandSports. A corrida acontece no mesmo horário, no domingo.