F-1: Verstappen admite que ‘não espera vencer’ em Cingapura: ‘Precisaria de um milagre’

Max Verstappen fez questão de reduzir as expectativas em torno do desempenho da Red Bull antes do GP de Cingapura de Fórmula 1, que será realizado neste domingo (22). Com um histórico recente difícil em Marina Bay, o neerlandês trata a ida ao Q3 como “objetivo do fim de semana”, algo que não conseguiu alcançar em 2023. Estender a vantagem na liderança do campeonato, então, tornaria o fim de semana um sucesso, segundo ele.

“O Q3 definitivamente é o objetivo, mas não vou dizer que conseguiria a pole-position aqui”, admitiu Verstappen ao ser questionado sobre a meta na 18ª etapa do ano. “Meu fim de semana será um sucesso se conseguir estender a vantagem no campeonato”, resumiu.

Max Verstappen acha pouco provável que possa vencer o GP de Singapura. Foto: Vincent Thian/AP

PUBLICIDADE No ano passado, Verstappen acabou eliminado ainda no Q2 da classificação e precisou buscar a recuperação no dia seguinte. No fim, acabou em quinto. Em 2022, um erro na atividade que define o grid de largada o deixou em oitavo, e a remontada só foi suficiente para levá-lo ao sétimo posto na bandeirada. Desde que chegou à Fórmula 1, Verstappen nunca conseguiu vencer em Cingapura. O melhor resultado do tricampeão mundial veio em 2018, quando chegou em segundo na corrida vencida por Lewis Hamilton com a Mercedes. Sebastian Vettel, ainda na época de Ferrari, completou o pódio.

E a expectativa de Verstappen não é quebrar essa marca em 2024. Segundo o neerlandês, seria necessário um “pequeno milagre” para terminar em primeiro na etapa deste fim de semana, o que o piloto não demonstrou fé de que vai acontecer.

“Precisaria de um pequeno milagre”, reconheceu Verstappen. “Não vou dizer que espero vencer aqui”, finalizou o tricampeão mundial.

Até aqui, a falta de confiança de Verstappen está justificada. Nas duas atividades realizadas nesta sexta-feira (20), o tricampeão mundial foi quarto no TL1 e 15º no TL2 do GP de Singapura.