Pela primeira vez desde o retorno de Zandvoort ao calendário da Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen não foi o vencedor do GP dos Países Baixos. O neerlandês, que viu Lando Norris passar voando na volta 18 para assumir a ponta e nunca mais perder, confessou que “não estava rápido o suficiente” e que o objetivo era garantir o segundo lugar na prova, o que conseguiu.

PUBLICIDADE Logo na largada, Verstappen, que começou na segunda colocação do grid, pulou para a ponta após mais uma saída lenta de Norris. No entanto, uma vez que o britânico tomou a liderança de volta, o atual tricampeão nunca mais brigou pela vitória. Apesar de confessar que esperava “fazer melhor”, Verstappen entende que a Red Bull deu tudo que tinha em Zandvoort e não conseguiria batalhar com a McLaren de Norris.

Max Verstappen fica apenas em 2º diante da sua torcida. Foto: Patrick Post/AP

“Você sempre espera fazer melhor. Tivemos uma boa largada e tentamos tudo o que podíamos hoje, mas ao longo da corrida ficou claro que não estávamos rápidos o suficiente, então tentei ficar em segundo”, afirmou.

Perguntado após a prova se ficou pensando na largada antes da corrida, Verstappen afirmou que não, mas disse que esperava um bom começo para ter chances melhores no GP de casa.

“Sinceramente, não. Sei que tivemos boas largadas, então estava bastante confiante que teríamos outra e felizmente foi assim. Apenas tentei fazer minha própria corrida e isso resultou no segundo lugar hoje”, disse.

Agora, Verstappen segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 295 pontos, mas a diferença para Norris, o segundo colocado com 225 tentos, caiu para 70. No Mundial de Construtores, a McLaren segue na caça da líder Red Bull, que tem 434 pontos contra 404 da equipe britânica.

A Fórmula 1 volta às pistas já no próximo fim de semana para o GP da Itália, em Monza, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro.