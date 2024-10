Mesmo sem conseguir a vitória no GP dos Estados Unidos, Max Verstappen conseguiu estender sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. O tricampeão cruzou a linha de chegada em quarto, mas herdou o terceiro lugar após o principal rival do ano, Lando Norris, ser punido com 5s. Embora tenha se contentado com o resultado final, o neerlandês evitou comentar sobre a sanção que foi aplicada ao titular da McLaren.

PUBLICIDADE Norris largou da pole e teve Verstappen ao seu lado, mas caiu para quarto após tentar se defender do neerlandês na curva 1. Lando se manteve em quarto durante quase toda a corrida. No entanto, no trecho final da prova, estava com pneus duros mais novos e teve ritmo para atacar o tricampeão em uma briga que valia lugar no pódio. Verstappen segurou a pressão de Norris por muito tempo, mas a quatro voltas do fim veio o momento polêmico. Max espalhou e jogou Lando para fora da pista. O britânico se negou a recuar, efetuou a ultrapassagem e não devolveu a posição. Os comissários entenderam que o #4 levou vantagem no lance e, por isso, aplicaram a punição de 5s.

F-1: Verstappen exalta batalha com Norris em Austin e evita opinar sobre punição Foto: Mark Thompson/AFP

Após a corrida, Verstappen explicou que enfrentou uma série de dificuldades com o RB20 e estava tendo problemas para defender a posição. O tricampeão ainda preferiu não se envolver em mais polêmicas e não comentou sobre a punição aplicada ao rival.

“Para mim foi uma corrida muito difícil, nunca tive ritmo para atacar. Foi um pouco diferente quando comparado com ontem, estava saindo muito de frente, também estava ruim na freada, então era muito difícil defender a posição. Sempre que alguém vinha para me passar eu tentava frear o mais tarde possível e foi uma batalha muito difícil [com Norris]. Fiz de tudo para deixá-lo para trás. Então estar no pódio é muito bom”, destacou Verstappen.

“Tenho minha opinião mas não vou dizer nada, vou deixar os comissários fazerem o trabalho deles. Aprendemos muito hoje e vamos analisar tudo que aconteceu”, finalizou Max.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de outubro com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.