Max Verstappen encerrou sua estadia no Brasil após celebrar o Natal na residência da família Piquet, em Brasília. O tricampeão de Fórmula 1, conhecido por sua natureza reservada, surpreendeu as redes sociais ao interagir e tirar fotos com fãs no aeroporto internacional da cidade nesta terça-feira, dia 26. Antes disso, se ‘abrasileirou’ com a namorada e filha do tricampeão mundial Nelson Piquet. Kelly Piquet é sua namorada.

Em uma temporada de sucesso nas pistas, Verstappen conquistou o terceiro campeonato mundial de Fórmula 1 de sua carreira, equiparando-se a ícones do esporte como Ayrton Senna e o próprio Piquet. Com 575 pontos, também estabeleceu recordes em pontos, poles, vitórias consecutivas e totais em uma única temporada, além de voltas lideradas durante a temporada.

Mas foi no Natal em Brasília, que o piloto holandês se mostrou simpático e agradável diante de fãs que estiveram com ele em corridas de kart e no aeroporto da cidade.

Verstappen se divertiu com membros da família Piquet no Brasil; veja melhores momentos. Foto: Reprodução/Instagram @marcelopiquet

Relembre os melhores momentos de Max Verstappen no Brasil neste Natal

A passagem de Verstappen no Brasil começou no casamento do cunhado Nelsinho Piquet. Depois, ele desfrutou de um merecido descanso na mansão de Nelson Piquet, compartilhando momentos festivos ao lado de Kelly, com quem namora há cerca de três anos. Por vezes durante esta temporada, foi possível presenciar a modelo recebendo o amado na pista após corridas.

Quem também tem ótima relação com o atleta é a enteada, Penelope. A menina é filha do também piloto russo Daniil Kvyat, com quem sua mãe Kelly se relacionou antes de conhecer Verstappen. Aos 4 anos de idade, ela costuma aparecer com frequência nas viagens do casal e também roubar a cena nas lives do piloto da Red Bull.

Max Verstappen, Kelly e Penelope Piquet vivem juntos em Mônaco. Foto: Reprodução/ Instagram @kellypiquet

O holandês participou de atividades como desafios de kart e videogame, além de uma inusitada aventura a bordo de uma Kombi vermelha. Em todos os momentos, o tricampeão de F-1 com a Red Bull parecia feliz de estar no Brasil, sempre cercado de amigos e de brasileiros.

Verstappen ainda passa férias antes de se concentrar para a próxima temporada. Na F-1, ele é o piloto a ser derrotado nas pistas, ganhando essa condição do inglês Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial.

Max Verstappen em partida de Mario Kart no videogame. Foto: Reprodução/Instagram @piquetjr

No último dia das férias no Brasil, Verstappen marcou presença nas redes sociais, interagindo com seus novos familiares, dando autógrafos, jogando e batendo papo. Além disso, recebeu uma camisa personalizada do Vasco, clube ao qual expressou apoio recentemente, proporcionando alegria aos milhões de torcedores do clube carioca. O Vasco brigou até a última rodada do Brasileirão para não ser rebaixado. E conseguiu.

A celebração do Natal e das festividades de fim de ano no Brasil deixaram memórias marcantes, fortalecendo os laços afetivos de Verstappen com o País.