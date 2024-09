“Acho que, no geral, tivemos um bom dia”, disse Verstappen. “Aprendemos algumas coisas. Agora, temos de analisar o que testamos. Mas, até aqui, parece que somos mais competitivos neste fim de semana, o que é positivo”, avaliou.

Ao longo dos treinos, Verstappen reclamou no rádio do carro estar saindo de frente e, no TL2, chegou até a dar uma travada de rodas. Max assumiu que a sessão da tarde foi mais difícil, mas segue apostando na competitividade do carro.