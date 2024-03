O circo da Fórmula 1 desembarca neste fim de semana em Melbourne para a realização do GP da Austrália. O circuito de Alberto Park abriga a categoria máxima do automobilismo mundial desde 1996. O maior vencedor nessa pista é o alemão Michael Schumacher, que foi quatro vezes ao lugar mais alto do pódio (2000, 2001, 2002 e 2004).

A escuderia que mais vezes conquistou vitórias em Albert Park é a Ferrari, com nove vitórias (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2017, 2018 e 2022). Em 2023, quem levou a melhor na Austrália foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que novamente desponta como favorito a ganhar sua terceira corrida seguida neste início de temporada.

Verstappen venceu as duas primeiras corridas da temporada 2024 da Fórmula 1. Foto: Ali Haider/EFE

Líder do campeonato mundial de pilotos, Verstappen soma 51 pontos após duas etapas. Logo atrás vem seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, com 36 pontos. O terceiro colocado é o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Para este fim de semana de Grande Prêmio não há previsão de chuva em Melbourne. A temperatura deve permanecer amena, em torno de 20ºC.

Confira a programação do GP da Austrália de Fórmula 1 e onde assistir às sessões de treino e corrida

21/03 (quinta-feira)

22h30 - Treino Livre 1 - BandSports

22/03 (sexta-feira)

2h - Treino Livre 2 - BandSports

- Treino Livre 2 - BandSports 22h30 - Treino Livre 3 - BandSports

23/03 (sábado)

2h - Treino classificatório - Band e BandSports

24/03 (domingo)

1h - Corrida - Band e BandSports