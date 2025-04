F1: Bortoleto admite Sauber 'sensível' no Bahrein, mas se anima: 'Dia foi positivo'

A sexta-feira do GP do Bahrein de Fórmula 1 começou bem para Gabriel Bortoleto, que finalizou o primeiro treino livre em Sakhir em 11º e o segundo, na 13ª posição. O brasileiro conhece bem o circuito bareinita: já venceu pela Fórmula 3, cravou a pole na Fórmula 2 em 2024, além de ter feito a pré-temporada da Fórmula 1 no último mês de fevereiro. O piloto de 20 anos mostrou otimismo com o acerto do carro da Sauber.

"No geral, foi um dia positivo para nós. O primeiro treino livre foi bastante desafiador com as altas temperaturas e uma pista empoeirada, o que dificultou o equilíbrio em alguns momentos. A equipe fez um trabalho muito bom antes do segundo treino e conseguimos fazer melhorias sólidas no ajuste do carro. Um esforço pelo qual eu gostaria de agradecer a todos na garagem", comentou. Em entrevista à Band, o paulista detalhou o acerto do bólido da Sauber no segundo treino livre: "Nosso carro é bem sensível. É muito difícil chegar no balanço exato. Sinceramente, no segundo treino, acho que conseguimos chegar bem perto do que eu gostaria. Fizemos uma volta boa com pneus macios. Então, fiquei contente", declarou.

Bortoleto se anima com começo da disputa do GP do Bahrein, mas é cauteloso ao falar sobre conquistar primeiros pontos. Foto: Fadel Senna/AFP

Sobre o sábado, o novato destacou que ainda há o que melhorar. “Para o terceiro treino, obviamente ainda há algum trabalho a ser feito durante a noite, mas sinto que estamos em uma posição decente. Vamos nos concentrar, continuar insistindo e tentar levar esse impulso adiante.”

“O ritmo de corrida temos que analisar agora, senti que foi positivo, até em comparação aos carros em volta de mim. Vamos examinar todos os dados e tentar colocar na classificação o carro mais parecido com o que foi hoje”, explicou.

Apesar do começo animador, Gabriel minimizou a possibilidade de pontuar no Bahrein. “Vai depender se tivermos velocidade para isso. É lógico que quero marcar pontos quanto antes, porém não tem como eu ir muito além disso agora”.

Por fim, o brasileiro destacou a dificuldade dos times pequenos pontuarem no grid atual. “Tem quatro equipes de ponta hoje na Fórmula 1 e só sobra uma equipe do resto do pelotão para pontuar, com dois carros. Então, precisamos ser a melhor delas. No momento, não somos, mas estamos evoluindo, a temporada é muito longa e eu acabei de começar. Acredito que com o tempo, com o desenvolvimento que estamos fazendo, em breve vamos marcar nossos primeiros pontos”, encerrou.

Ainda zerado na temporada, Bortoleto ocupa a 20ª posição no Mundial de Pilotos. Já a Sauber figura em oitavo entre os Construtores, com 6 pontos somados.

O GP do Bahrein, em Sakhir, é a quarta etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. No sábado, o terceiro treino livre ocorre às 9h30, com a classificação às 13h. Por fim, no domingo, os pilotos disputam o GP do Bahrein ao meio-dia.