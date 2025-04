F1: Bortoleto assume largada ruim no Japão, mas credita 19º lugar à pista ‘difícil de ultrapassar’

Gabriel Bortoleto teve um Grande Prêmio do Japão difícil neste domingo, 6. O brasileiro largou mal, passou a maioria da corrida na última posição e recebeu a bandeira quadriculada em 19º, à frente apenas de Lance Stroll. Após a prova, reconheceu o início ruim, mas também ressaltou que as características da pista impediram qualquer chance real de recuperação.

“A largada não foi muito boa, acabei perdendo algumas posições. Alguns pilotos tinham pneus macios, então tinham mais aderência e eu não conseguiria segurá-los de qualquer forma. Podia conter o (Esteban) Ocon, mas ele largou melhor e acabou me passando”, admitiu em entrevista à Band.

“Sabemos que Suzuka é uma pista difícil de ultrapassar, só é possível quando temos uma vantagem grande”, ponderou.

Gabriel Bortoleto perdeu posições nos primeiros metros do GP do Japão. Foto: Philip Fong/AFP

PUBLICIDADE A corrida de Bortoleto foi comprometida ainda nos primeiros metros. Largando com pneus duros, enquanto a maioria optou pelos médios, o piloto da Sauber perdeu posições para Ocon, Jack Doohan e Stroll, caindo para a lanterna. Segundo ele, o traçado dificultou a recuperação. “No final da corrida, estava mais rápido que Ocon, mas ele não cometeu nenhum erro. Então não consegui aproveitar o DRS, nem colocar o carro de lado para tentar ultrapassar”, explicou.

Apesar do resultado, o dono do #5 encontrou pontos positivos na atuação em Suzuka. O novato destacou o entendimento acumulado sobre os pneus como fator importante no processo de adaptação à categoria. Bortoleto ocupa atualmente a 20ª posição no Mundial de Pilotos e segue em busca dos primeiros pontos na Fórmula 1.

“A parte boa de hoje foi terminar a corrida, entender melhor o funcionamento dos pneus”, afirmou. “Na parte final, tinha a melhor condição de pneus. Se fosse uma pista com mais chances de ultrapassagem, tinha conseguido progredir”, concluiu.

A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.