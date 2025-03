F1: Bortoleto é 15º no primeiro treino livre na Austrália, com Norris como o mais rápido

Vice-campeão do ano passado, o britânico Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido, nesta quinta-feira, no primeiro treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1, com o tempo de 1min17s252. O espanhol Carlos Sainz, da Williams, foi o segundo, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari.

O heptacampeão Lewis Hamilton obteve um tímido 12º lugar em sua estreia na Ferrari, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto levou a Sauber para a 15 colocação. O tetracampeão Max Verstappen fez o quinto tempo.

Gabriel Bortoleto termina primeiro treino livre da temporada em 15º. Foto: Scott Barbour/AP

PUBLICIDADE Os primeiros 15 minutos foram dominados pelos pilotos protagonistas da temporada passada. O monegasco Charles Leclerc levou a Ferrari na primeira posição, seguido por George Russell (Mercedes) e Lando Norris. O tetracampeão Max Verstappen (Red Bull) estava em quarto, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari) e Carlos Sainz (Williams). A sessão foi paralisada com pouco mais de vinte minutos para a limpeza da pista por causa de vários carros, que levantaram brita ao passar pela curva 7.

Com 35 minutos de atividades, Verstappen tornou-se o mais rápido, seguido por Russell. A surpresa foi Fernando Alonso, com Aston Martin, no quinto lugar, enquanto Hamilton caiu para a nona colocação.

A 23 minutos do final da sessão, Sainz obteve a melhor volta e quase no mesmo instante o britânico Oliver Bearman bateu a Haas, causando a bandeira vermelha e a paralisação do treino.

Os carros voltaram com dez minutos para o final da sessão. Correndo em casa, Oscar Piastri colocou a McLaren em terceiro lugar, enquanto Gabriel Bortoleto era o 12º. Nas voltas finais, Norris fez a volta mais rápida.

Confira os tempos do primeiro treino livre do GP da Austrália:

