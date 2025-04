F1: Bortoleto é cauteloso sobre evolução do carro após treinos livres em Suzuka

E de fato, o histórico do segundo treino para o GP do Japão, que contou até com princípio de incêndio no gramado da pista, foi bastante inusitado. Ele completou apenas 13 voltas, contra as 26 realizadas durante o TL1, que teve a liderança de Lando Norris. Já no treino desta madrugada, quem fez o melhor tempo foi Oscar Piastri.

“Ficou um pouco difícil entender 100% (o carro). Mesmo assim, acho que posso considerar um dia positivo sim. Faltou dar as voltas consecutivas para analisar como funciona o desgaste dos pneus. Mas tivemos um aprendizado”, declarou o piloto da Sauber.