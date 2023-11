A Aston Martin confirmou nesta quinta-feira, em São Paulo, que Felipe Drugovich continuará exercendo a função de piloto reserva e de desenvolvimento na equipe na temporada 2024 da Fórmula 1. O piloto brasileiro, cotado para virar titular no ano que vem, foi confirmado também em um dos assentos da escuderia para o primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, o último desta temporada, nos Emirados Árabes Unidos.

Drugovich era um dos cotados para ser promovido para o grid da F-1 do próximo ano. O brasileiro vinha sendo especulado na Williams nas últimas semanas em razão do fraco desempenho do americano Logan Sargeant, que ainda não tem contrato com a equipe britânica para 2024. Trata-se do único assento vaga no grid para o próximo Mundial.

Com a renovação para continuar como reserva da Aston Martin, Drugovich desiste da vaga de titular na F-1 no ano quem vem. O Brasil não conta com piloto no grid do campeonato desde 2017, quando Felipe Massa guiou pela última vez a Williams.

Felipe Drugovich acerta renovação de vínculo com a Aston Martin. Foto: Marco Bortorello / AFP

“Estou muito orgulhoso para continuar a trabalhar com a Aston Martin por mais uma temporada. Neste ano, aprendi muito, não apenas dentro da pista, mas também no trabalho com os engenheiros no simulador e no programa de desenvolvimento que estabeleceram para mim”, declarou o brasileiro.

Drugovich já superou a marca de 6 mil quilômetros pilotando diferentes modelos do Aston Martin, com mais de 20 dias no simulador, desde que chegou ao time em 2022. “Tenho orgulho da contribuição que venho dando ao desenvolvimento do modelo AMR23″, comentou o brasileiro, que conta com patrocinadores de peso, como a corretora XP.

O piloto ganhou elogios do chefe da Aston Martin, Mike Krack. “Todos na equipe estão muito felizes por ter o Felipe conosco em 2024. Ele já se tornou um rosto familiar para nós, ele compreende as particularidades de sua função, tem uma tremenda ética de trabalho e vem mostrando sua velocidade e experiência, principalmente após substituir Lance Stroll nos testes da pré-temporada”, comentou o dirigente.

A equipe também confirmou que o brasileiro vai ser um dos pilotos do time no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, no fim do mês. Ele vai substituir o espanhol Fernando Alonso. Será a segunda vez neste ano que Drugovich pilotará o carro num treino livre. A primeira aconteceu em setembro, no GP da Itália, ao substituir Stroll. Antes, esteve nos testes da pré-temporada, também ocupando o assento do canadense.