A Fórmula 1 realiza neste domingo, às 14h, sua 51ª corrida no Brasil. A previsão do tempo indica temperatura amena e com poucas chances de chuva, o que significa que diminuem as possibilidades de surpresas ao longo do Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Na capital paulista, a Fórmula 1 celebra sua 20ª etapa da temporada 2023, que já consagrou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, como tricampeão mundial. A disputa do segundo lugar no campeonato é a que mais mobiliza olhares no circo da F-1. Sergio Pérez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, batalham para saber quem será o vice-campeão.

Depois do GP de São Paulo, a Fórmula 1 retorna aos Estados Unidos para a corrida em Las Vegas. A corrida será celebrada em um sábado, dia 18 de novembro, mas no horário brasileiro será domingo, 19. A última prova da temporada acontece em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 26 do mesmo mês.

Max Verstappen ganhou a corrida sprint e é o favorito para subir no lugar mais alto do pódio neste domingo. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Qual o horário da corrida de hoje?

14h (de Brasília).

Quantas voltas tem o GP no Brasil?

71 voltas.

Onde assistir à corrida de F1 ao vivo?

Band.

Grid de largada para o GP de São Paulo de F1 no domingo