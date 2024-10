F1: GP de São Paulo terá homenagens a Senna, Gil de Ferran e Wilsinho e espera 'invasão' argentina

A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira que fará homenagens a Wilsinho Fittipaldi e Gil de Ferran, referências do automobilismo brasileiro que morreram nos últimos meses. A etapa nacional da F-1 já havia confirmado homenagem a Ayrton Senna, cuja morte completou três décadas neste ano.

Os ex-pilotos serão homenageados no fim de semana dos dias 1, 2 e 3 de novembro, ao longo do GP brasileiro, no Autódromo de Interlagos. A organização só confirmou a data da ação em referência a Senna no sábado, dia 2. O GP vai colocar o histórico carro MP4/5B da McLaren, de cores branca e vermelha, na pista de Interlagos.

Autódromo de Interlagos ajusta último detalhes para receber o GP de São Paulo de Fórmula 1 na próxima semana. Foto: Marcos Antomil/Estadão

PUBLICIDADE O nome do piloto a conduzir o monoposto permanecerá uma surpresa até o momento da homenagem. Como parte da ação, a organização da corrida convocou os torcedores a comparecerem ao autódromo vestindo roupas verde e amarelo. As cores e o azul também vão estampar as zebras do traçado, em referência à marca do tricampeão mundial. A organização do GP brasileiro ainda não informou como será as homenagens a Wilsinho e Gil de Ferran. Irmão mais velho de Emerson Fittipaldi, Wilsinho morreu no dia 23 de fevereiro, aos 80 anos. Além de ter sido piloto da F-1, ele foi um dos idealizadores da Copersucar, única equipe brasileira a figurar no grid da categoria.

Gil de Ferran morreu em 29 de dezembro de 2023. O ex-piloto, nascido na França, mas que sempre defendeu as cores do Brasil nas competições internacionais, venceu a tradicional 500 Milhas de Indianápolis, na Fórmula Indy, em 2003. Também fez sucesso como dirigente esportivo, inclusive na F-1, onde atuou na então British American Racing (BAR) e na McLaren entre 2018 e 2019.

Promessa de casa cheia e ‘invasão’ argentina em Interlagos

Com relação ao público, a organização do Grande Prêmio de São Paulo prevê que em breve alcance a marca de 300 mil pessoas no fim de semana de corrida no Autódromo de Interlagos. Para esta edição, foram feitos acréscimos de arquibancadas, com vista especialmente para a parte mista do circuito. Em 2023, o GP contou com 267 mil espectadores.

Argentinos devem comparecer em peso ao GP na capital paulista. Impulsionados pela presença de Franco Colapinto na Williams, cerca de dois mil argentinos já adquiriram suas entradas para etapa, de acordo com a organização.

Franco Colapinto é um dos destaques dessa parte final de temporada na Fórmula 1. Foto: Mark Thompson/AFP

Colapinto tem feito muito sucesso nas redes sociais com o público latino. O jovem de 21 anos ascendeu ao posto de titular da equipe de Grove após a demissão do norte-americano Logan Sargeant. O argentino estava em sua primeira temporada na Fórmula 2, categoria de acesso à F-1, com desempenho elogiável. Ele conquistou uma vitória e, mesmo sem participar das últimas quatro corridas, está na sétima colocação.

Na Fórmula 1, em duas corridas, Colapinto conquistou um oitavo e um 12º lugar. Mesmo enaltecido, o argentino não tem lugar confirmado entre os titulares da categoria em 2025. A Williams terá o tailandês Alex Albon e o espanhol Carlos Sainz em seus cockpits. Colapinto é citado por veículos internacionais como um dos nomes cotados para uma vaga na Audi, posto que é disputado também pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.